В Луганске при массированной атаке ВСУ повреждены дома и инфраструктура

Центр Луганска подвергся массированной атаке со стороны Украины. Об этом сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

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В результате атаки были повреждены жилые дома, здание отделения почты и госархива, автостоянка, гражданская инфраструктура, отмечает RT.

«Выбито остекление в одной из школ. К счастью, пострадавших нет», - написал Пасечник на платформе «Макс».

В ликвидации последствий задействованы необходимые службы и местные власти.

Ранее в Воронеже после атаки беспилотников ВСУ были повреждены почти 100 домов.

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ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
ТЕГИ:ЛуганскВСУЛНР

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