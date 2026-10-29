В Луганске при массированной атаке ВСУ повреждены дома и инфраструктура
Центр Луганска подвергся массированной атаке со стороны Украины. Об этом сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.
В результате атаки были повреждены жилые дома, здание отделения почты и госархива, автостоянка, гражданская инфраструктура, отмечает RT.
«Выбито остекление в одной из школ. К счастью, пострадавших нет», - написал Пасечник на платформе «Макс».
В ликвидации последствий задействованы необходимые службы и местные власти.
Ранее в Воронеже после атаки беспилотников ВСУ были повреждены почти 100 домов.
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