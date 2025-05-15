78-й Каннский кинофестиваль открылся во Франции 13 мая. В основную программу вошло 19 фильмов, включая новую работу Уэса Андерсона «Финикийская схема». Вне конкурса в Каннах также покажут картину Кирилла Серебренникова «Исчезновение Йозефа Менгеле», главную роль в котором исполнил Аугуст Диль. Переверзев уточнил, что интерес к русской культуре на фестивале сохраняется.

«Мне не терпится рассказать, чем я тут занимаюсь, но сделаю я это 19 мая. Пока – смотрю кино, встречаюсь с коллегами по киноиндустрии, друзьями и партнерами. Мы придумываем новые проекты, говорим о новых киноходах. Это невероятна атмосфера. Интерес к русской культуре и кинематографу не пропал, огромное количество людей по-прежнему заинтересовано в сотрудничестве. Все ждут разрешения различных политических ситуаций, когда что-то наладится. Ничего не поменялось, единственное – в Каннах нет русского павильона и возможности представлять те или иные проекты именно от лица Российской Федерации. Частным образом российские кинокомпании и режиссеры спокойно коммуницируют со всеми, нет никаких проблем», - отметил он.