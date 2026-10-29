Над Россией сбили 1214 украинских беспилотников

Дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили над территорией России более 1,2 тысячи беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом рассказали в Минобороны.

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За прошедшую ночь над страной ликвидировали 1214 украинских БПЛА, отмечает RT.

Дроны сбили в Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской областях. Также БПЛА уничтожили над Московским регионом, Башкирией и Удмуртией.

Ранее в Стерлитамаке отразили атаку беспилотников, было сбито восемь дронов.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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