Над Россией сбили 1214 украинских беспилотников
Дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили над территорией России более 1,2 тысячи беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом рассказали в Минобороны.
За прошедшую ночь над страной ликвидировали 1214 украинских БПЛА, отмечает RT.
Дроны сбили в Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской областях. Также БПЛА уничтожили над Московским регионом, Башкирией и Удмуртией.
Ранее в Стерлитамаке отразили атаку беспилотников, было сбито восемь дронов.
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