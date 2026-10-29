В Стерлитамаке обломки БПЛА упали на территории предприятия
29 октября 202609:27
Юлия Савченко
Атаку беспилотников отразили в башкирском Стерлитамаке. Об этом сообщил глава города Эмиль Шаймарданов в своем Telegram-канале.
Как отметил градоначальник, силы Минобороны и отряда «БАРС» сбили все восемь БПЛА. Обломки рухнули на территории одного из предприятий.
«Нанесены мелкие повреждения, завод работает в штатном режиме», - указал Шаймарданов.
Ранее стало известно, что военные уничтожили 231 беспилотник ВСУ на подлете к Москве, напоминает Ura.ru.
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