В Стерлитамаке обломки БПЛА упали на территории предприятия

Как отметил градоначальник, силы Минобороны и отряда «БАРС» сбили все восемь БПЛА. Обломки рухнули на территории одного из предприятий.

«Нанесены мелкие повреждения, завод работает в штатном режиме», - указал Шаймарданов.

Ранее стало известно, что военные уничтожили 231 беспилотник ВСУ на подлете к Москве, напоминает Ura.ru.

