«Яндекс» восстановил сервисы для пользователей и бизнеса
29 октября 202609:55
Юлия Савченко
Компания «Яндекс» восстановила свои сервисы после сбоев в связи с атаками БПЛА на дата-центры. Об этом сообщила пресс-служба организации.
«Яндекс восстановил все сервисы для пользователей и для бизнеса — в них доступны ключевые функции», — отметили в компании.
Инженеры работают над возвращением всех возможностей в полном объеме, пишет Ura.ru.
Ранее СМИ сообщили, что все три суперкомпьютера «Яндекса» не пострадали при атаках украинских беспилотников на дата-центры.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Луганске при массированной атаке ВСУ повреждены дома и инфраструктура
- «Дедмобиль» и «Жатва»: Кто составит конкуренцию в прокате «оскаровскому» фавориту
- Косачев: Россия ведет сбор информации к трибуналу по Зеленскому
- «Яндекс» восстановил сервисы для пользователей и бизнеса
- Над Россией сбили 1214 украинских беспилотников
- В Стерлитамаке обломки БПЛА упали на территории предприятия
- Эстония построит у границы с Россией около 150 бункеров
- Под Белгородом из-за атак ВСУ погиб один человек, семеро пострадали
- ОКНШ: Северная Корея запустила десять ракет в сторону Японского моря
- В СК сообщили о задержании молодежи за теракты после общения в чате знакомств