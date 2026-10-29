«Яндекс» восстановил сервисы для пользователей и бизнеса

Компания «Яндекс» восстановила свои сервисы после сбоев в связи с атаками БПЛА на дата-центры. Об этом сообщила пресс-служба организации.

«Яндекс» предупредил о мошеннических схемах на фоне сбоев сервисов

«Яндекс восстановил все сервисы для пользователей и для бизнеса — в них доступны ключевые функции», — отметили в компании.

Инженеры работают над возвращением всех возможностей в полном объеме, пишет Ura.ru.

Ранее СМИ сообщили, что все три суперкомпьютера «Яндекса» не пострадали при атаках украинских беспилотников на дата-центры.

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ФОТО: ТАСС / Михаил Метцель
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