«Яндекс» восстановил сервисы для пользователей и бизнеса

«Яндекс восстановил все сервисы для пользователей и для бизнеса — в них доступны ключевые функции», — отметили в компании.

Инженеры работают над возвращением всех возможностей в полном объеме, пишет Ura.ru.

Ранее СМИ сообщили, что все три суперкомпьютера «Яндекса» не пострадали при атаках украинских беспилотников на дата-центры.

