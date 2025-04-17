При этом Герман не увидел противоречия в том, что на ММКФ вместо ухода в некоммерческое кино будет много больших российских премьер.

«Для фестиваля это хорошо, потому что он становится премьерной площадкой, поддерживающей его статус. Фестивали – это не только независимое и некоммерческое кино, а достаточно коммерческая история. В рамках Каннского и Венецианского фестивалей очень часто происходят премьеры серьезных голливудских блокбастеров, потому что фестиваль – это хорошая площадка, которая помогает в маркетинге. Это нормально, когда коммерческие фильмы так или иначе интегрированы в фестиваль. Это привлекает внимание, это презентация и маркетинг. В этом ничего плохого нет, это правильно и в русле всех крупных мировых тенденций», - заключил собеседник НСН.

В рамках 47-го ММКФ состоятся премьеры фильмов «В списках не значился» с Владимиром Машковым, «Почтарь» с Александром Петровым, «Искупление» с Сергеем Безруковым, Виктором Сухоруковым и Никитой Кологривым и «Мужу привет» с Юлией Пересильд, напоминает «Радиоточка НСН».

