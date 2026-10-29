Депутаты устроили драку в армянском парламенте

Депутаты правящей в Армении партии «Гражданский договор» и оппозиционных фракций устроили драку в парламенте республики. Об этом сообщает РИА Новости.

Потасовка началась после выступления депутата Тарона Чахояна, который известен своими скандальными высказываниями. Между парламентарием и главой фракции «Сильная Армения» Нареком Карапетяном произошла словесная перепалка, которая переросла в драку.

Спикер армянского парламента Рубен Рубинян на фоне инцидента вызвал сотрудников службы безопасности и объявил перерыв.

Ранее в Индии депутаты устроили драку в Законодательном собрании Джамму и Кашмира, пишет Ura.ru.

