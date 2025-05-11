Борисов и любовь зрителей: В чем феномен якутского кино

КАССА КИНО ИЗ ЯКУТИИ

Стало известно, что с начала 2025 года сборы якутских фильмов в российском прокате составили свыше 174 млн рублей. Об этом сообщили представители пресс-службы правительства Якутии. По подсчетам Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС), эти показатели больше кассы за 2024 год.

Картины якутских режиссеров впервые заработали более 50 млн рублей за пределами республики. К тому же с начала текущего года региональные проекты показали сборы, превышающие два млн рублей, за рубежом.

Список самых кассовых якутских фильмов 2025 года возглавила картина Владимира Мункуева и Максима Арбугаева «Кончится лето» с номинантом на «Оскар» Юрой Борисовым в главной роли. Сборы ленты превысили 54 млн рублей. На второй строчке — спортивная драма Сандала Баишева «Диодорова. Против течения» с кассой более 42 млн рублей.