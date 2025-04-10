Участие в Каннском фестивале уже шестого фильма Кирилла Серебренникова подтверждает его мастерство, а украинскому режиссеру Сергею Лознице может помочь победить политика, заявил в интервью НСН кинорежиссер Александр Сокуров, который в 2022 году отказался от участия в Каннском кинофестивале с фильмом «Сказка».

Организаторы 78-го Каннского кинофестиваля ранее обнародовали его программу. В основной конкурс вошли 19 картин, в том числе «Финикийский план» Уэса Андерсона и «Два Прокурора» Сергея Лозницы. Драма Кирилла Серебренникова «Исчезновения» представлена в секции «Cannes Premiere». Сокуров считает, что победителя определит политика.