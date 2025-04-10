«Победит политика»: Сокуров о шестом фильме Серебренникова на Каннском фестивале
Кирилл Серебреников – мастер своего дела, при этом в основном конкурсе Каннского фестиваля победу могут отдать украинскому режиссеру, сказал в эфире НСН Александр Сокуров.
Участие в Каннском фестивале уже шестого фильма Кирилла Серебренникова подтверждает его мастерство, а украинскому режиссеру Сергею Лознице может помочь победить политика, заявил в интервью НСН кинорежиссер Александр Сокуров, который в 2022 году отказался от участия в Каннском кинофестивале с фильмом «Сказка».
Организаторы 78-го Каннского кинофестиваля ранее обнародовали его программу. В основной конкурс вошли 19 картин, в том числе «Финикийский план» Уэса Андерсона и «Два Прокурора» Сергея Лозницы. Драма Кирилла Серебренникова «Исчезновения» представлена в секции «Cannes Premiere». Сокуров считает, что победителя определит политика.
«Очередное выдвижение Серебренникова значит, что Кирилл делает интересные фильмы. Они люди знающие. Кирилл - мастер своего дела, поэтому тут все понятно. А почему он не в конкурсе… Может быть, Кирилл или его продюсеры не хотели этого. Важно показать фильм, а в каком разделе - это не важно. Политика все ставит на свои места. Если политически угодно, чтобы победил режиссер с Украины, победит он. Здесь вопрос не в искусстве, не в художественных качествах - это политическая история», - разъяснил режиссер.
При этом он высказал мнение, что победа на Каннском фестивале никак не влияет на прокатную судьбу картин.
В 2024 году победителем Каннского фестиваля» стал фильм «Анора» американского режиссера Шона Бейкера с участием российских актеров Юры Борисова и Марка Эйдельштейна. В марте 2025 года «Анора» получила пять премий «Оскар», в том числе как лучший фильм. При этом в российском прокате картина Бейкера собрала 271 млн рублей.
Ранее на Каннский фестиваль попадали картины Серебренникова «Ученик», «Лето», «Петровы в гриппе», «Жена Чайковского» и «Лимонов. Баллада об Эдичке», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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