Роберт Де Ниро получил «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах

Артист стал обладателем награды за общий вклад в кинематограф. Приз Де Ниро вручил актер Леонардо Ди Каприо. Звезды снимались вместе в фильмах «Убийцы цветочной луны» Мартина Скорсезе и «Жизнь этого парня» Майкла Кейтона-Джонса.

На церемонии Де Ниро выступил с речью, раскритиковав предложение президента США Дональда Трампа ввести пошлины на зарубежные фильмы. Актер, который придерживается демократических взглядов, указал, что невозможно «назначить цену на творчество», и неприемлемо установить пошлину на него.

Каннский кинофестиваль открылся во Франции накануне. В основную программу смотра вошли 19 фильмов.

