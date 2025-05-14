Роберт Де Ниро получил «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах
Актер Роберт Де Ниро получил «Золотую пальмовую ветвь» на 78-м Каннском кинофестивале. Об этом пишет Reuters.
Артист стал обладателем награды за общий вклад в кинематограф. Приз Де Ниро вручил актер Леонардо Ди Каприо. Звезды снимались вместе в фильмах «Убийцы цветочной луны» Мартина Скорсезе и «Жизнь этого парня» Майкла Кейтона-Джонса.
На церемонии Де Ниро выступил с речью, раскритиковав предложение президента США Дональда Трампа ввести пошлины на зарубежные фильмы. Актер, который придерживается демократических взглядов, указал, что невозможно «назначить цену на творчество», и неприемлемо установить пошлину на него.
Каннский кинофестиваль открылся во Франции накануне. В основную программу смотра вошли 19 фильмов.
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