Стала известна дата ухода актера Глеба Калюжного в армию
До этого СМИ сообщили, что молодой артист получил отсрочку от службы в армии до мая.
В марте 2025 года у популярного российского актера Глеба Калюжного начались проблемы с военкоматом. Артиста обвинили в уклонении от службы в армии и завели в отношении него уголовное дело. Позже он частично признал свою вину, заплатил штраф и пообещал, что обязательно отправится на службу.
«ТАК ЧТО АТЫ-БАТЫ…»
Агент молодого российского актера Глеба Калюжного Григорий Сухов объявил, когда артист пойдет на срочную службу в армию.
«27 мая Глеб идет в армию со сборного пункта на Угрешской в 8:00», - приводит РИА Новости слова представителя знаменитости.
При этом в каких именно войсках будет служить актер, пока неизвестно. СМИ писали, что сам Калюжный просил направить его в оркестровые войска.
«У него категория "А"... Шансов попасть в оркестровые войска у артиста немного. Больше вероятность отправиться служить в морскую пехоту или ВДВ», - передавал Telegram-канал «Shot».
До этого молодой артист подтвердил, что пойдет служить в армию. При этом он опроверг информацию о том, что якобы пытался уклониться от службы.
«Мало ли что пишут. Слухи, слухи, словно мухи», - пошутил Калюжный в беседе с изданием «NEWS.ru».
ПОВЕСТКА ДЛЯ КАЛЮЖНОГО
Весной 2025 года СМИ сообщили, что у Глеба Калюжного начались проблемы с военкоматом. В начале марта в отношении актера было возбуждено уголовное дело по статье об уклонении от службы в армии. Согласно информации СМИ, молодой человек окончил школу в 2016 году, потом снимался в кино, а в вуз поступил только недавно. Отмечалось, что повестки Калюжному присылали с 2019 года, но он не являлся в военкомат.
Представители правоохранительных органов сообщили, что уведомили знаменитость о необходимости прийти в военкомат в октябре 2024 года, однако актер проигнорировал эту информацию. После этого в отношении него и было возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы».
Позже молодой человек сам явился к следователю и частично признал свою вину. Он отправился в военкомат, где ему выписали штраф на сумму 30 тысяч рублей. Там ему также вручили повестку на 20 марта. Сообщалось, что 16 апреля актер должен был явиться в сборный пункт.
После Тelegram-канал «Mash» писал, что Калюжный получил отсрочку от армии до мая. Отмечалось, что она была предоставлена для того, чтобы артист успел завершить съемки в текущих проектах. Сам Калюжный в военкомате заявил, что не планирует бегать от армии.
В окружении звезды уточнили, что у актера есть отсрочка как у студента очного отделения, и после сдачи весенней сессии и завершения съемок в военном фильме «Малыш» на Донбассе он должен пойти в военкомат. При этом знаменитость также объяснил, что «скрывался» от службы раньше, так как по адресу временной регистрации он не живет три года, поэтому не видел повестку, которую туда прислали.
26-летний Глеб Калюжный прославился благодаря главной роли в фильме режиссера Андрея Зайцева «14+». Молодой человек сыграл в картине еще в подростковом возрасте. Популярность актеру также принесли роли в таких сериалах, как «Территория», «Трудные подростки», «Вампиры средней полосы» и «Челюскин. Первые», которые вышли на онлайн-платформах.
Артист известен и по роли в фильме Андрея Волгина «Красный шелк». В этой ленте Калюжный сыграл молодого чекиста. В настоящий момент к выпуску на большие экраны готовят спортивную драму режиссера Артема Михалкова «Первый на Олимпе». В ней Калюжный исполнил главную роль — олимпийского чемпиона, мастера спорта по академической гребле Юрия Тюкалова. Фильм выйдет в прокат 9 октября 2025 года.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что представители Нижегородского военного комиссариата начали поиски молодого популярного российского актера Марка Эйдельштейна из-за того, что он якобы не отметился в военкомате.
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