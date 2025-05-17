Стала известна дата ухода актера Глеба Калюжного в армию

До этого молодой артист подтвердил, что пойдет служить в армию. При этом он опроверг информацию о том, что якобы пытался уклониться от службы.

«Мало ли что пишут. Слухи, слухи, словно мухи», - пошутил Калюжный в беседе с изданием «NEWS.ru».

ПОВЕСТКА ДЛЯ КАЛЮЖНОГО

Весной 2025 года СМИ сообщили, что у Глеба Калюжного начались проблемы с военкоматом. В начале марта в отношении актера было возбуждено уголовное дело по статье об уклонении от службы в армии. Согласно информации СМИ, молодой человек окончил школу в 2016 году, потом снимался в кино, а в вуз поступил только недавно. Отмечалось, что повестки Калюжному присылали с 2019 года, но он не являлся в военкомат.