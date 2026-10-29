Косачев: Россия ведет сбор информации к трибуналу по Зеленскому
Россия собирает сведения по всем преступлениям киевского режима и намерена дать информации ход в международных судах. Об этом рассказал зампредседателя Совета Федерации Константин Косачев в интервью ТАСС.
Сенатор подчеркнул, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому придется ответить за преступления, совершенные ВСУ под его контролем, пишет RT. Россия ведет анализ и инвентаризацию происшедшего в рамках «общественного трибунала».
«Существуют идеи, наработки по тому, чтобы в конечном итоге весь объем информации, который накоплен, а он совершенно огромный, выводить в рамки... более юридически обязывающего судебного органа международного уровня», - указал Косачев.
Он добавил, что конкретных решений пока не принято. По словам Косачева, необходимо, чтобы возможный международный трибунал был авторитетным и международно признанным, чтобы его поддержало достаточно большое количество государств.
Ранее экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с НСН заявил, что Зеленский рано или поздно предстанет перед судом за преступления против России и украинского народа.
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