Косачев: Россия ведет сбор информации к трибуналу по Зеленскому

Россия собирает сведения по всем преступлениям киевского режима и намерена дать информации ход в международных судах. Об этом рассказал зампредседателя Совета Федерации Константин Косачев в интервью ТАСС.

Сенатор подчеркнул, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому придется ответить за преступления, совершенные ВСУ под его контролем, пишет RT. Россия ведет анализ и инвентаризацию происшедшего в рамках «общественного трибунала».

«Существуют идеи, наработки по тому, чтобы в конечном итоге весь объем информации, который накоплен, а он совершенно огромный, выводить в рамки... более юридически обязывающего судебного органа международного уровня», - указал Косачев.

Он добавил, что конкретных решений пока не принято. По словам Косачева, необходимо, чтобы возможный международный трибунал был авторитетным и международно признанным, чтобы его поддержало достаточно большое количество государств.

Ранее экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с НСН заявил, что Зеленский рано или поздно предстанет перед судом за преступления против России и украинского народа.

