«Догнать Кидман!»: В России покажут фильм-конкурент Серебренникова в Каннах
Комедия «Все ее бывшие» со звездой трилогии «Пятьдесят оттенков серого» Дакотой Джонсон может заработать в России 250 млн рублей, повторив успех «Плохой девочки», сказала в эфире НСН Надежда Мотина.
Комедия «Все ее бывшие», премьера которой состоится на Каннском фестивале-2025, в российском прокате сможет конкурировать по цифрам с «Плохой девочкой» с Николь Кидман, заявила в интервью НСН президент компании Arna Media Надежда Мотина.
Организаторы 78-го Каннского кинофестиваля ранее обнародовали его программу. В основной конкурс вошли 19 картин, при этом новый фильм Кирилла Серебренникова «Исчезновения» представлен в секции Cannes Premiere. В этой же секции покажут фильм «Все ее бывшие», права на показ которого в России приобрела Arna Media.
«"Все ее бывшие" - это легкая комедия со звездой трилогии «Пятьдесят оттенков серого» Дакотой Джонсон (на фото). Пара на грани развода решает попробовать открытый брак и понимает, что все не так просто. Пикантные истории всегда привлекают зрителя. Совсем недавно "Плохая девочка" с Николь Кидман собрала 250 млн рублей. Хочется повторить этот результат. И да, картина будет конкурировать с "Исчезновением" и другими фильмами», - отметила Мотина.
По ее словам, в России продолжается прокат фильма «Анора», победа которого на Каннском фестивале-2024 открыла двери в западное кино для российских актеров.
«"Анора" до сих пор идет в кинотеатрах, а также она доступна на VOD-платформах. Победа "Аноры" - это возможность для русских актеров сниматься в зарубежном кино и подтверждение того, что интерес к России и русским остается очень высок», - заключила собеседница НСН.
Кинорежиссер Александр Сокуров ранее заявил НСН, что показ уже шестого фильма Кирилла Серебренникова на Каннском фестивале говорит о мастерстве это режиссера. При этом мэтр выразил уверенность, что в Каннах «победит политика».
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