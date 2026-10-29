Госдума во втором и третьем чтениях одобрила закон об аттракционах. Это первый нормативный акт такого уровня, отмечает «Коммерсант». Он требует от владельцев регистрировать аттракционы до запуска, проводить техосмотр минимум раз в год, а также запрещает использовать устройства с истекшим сроком годности. Правила регистрации и проверок парков аттракционов правительству еще предстоит определить. Буцкая объяснила, что хотели бы видеть в новом законе общественные организации.

«Самая большая проблема была в том, чтобы обязать всех поставщиков иметь необходимые сертификаты, которые можно отследить. У них должно было правильное обслуживание, потому что при неправильном обслуживании возможна неправильная эксплуатация аттракциона. Должно быть четкое понимание, как обучают специалистов по техническому обслуживанию. Очень важно обучать сотрудников аттракционов, чтобы они имели понимание обо всем, что касается техники безопасности. Все эти уточнения вне уровня федерального закона, но они относятся к уровню подзаконных актов, без которых данный закон будет иметь большие пробелы. Далее, у нас аттракционы делятся на 4 степени потенциального биомеханического риска: RB-1, RB-2, RB-3, RB-4. И группа риска RB-4 — это маленькие детские аттракционы, которые считается неопасными, поэтому они не попадают под особые проверки. Я надеюсь, что в рамках этого закона у нас не будет исключений на проверки аттракционов. Для родителей нет разницы, на какой аттракцион они повели ребенка, они не будут разбираться, что это — RB-1, RB-2, RB-3 или RB-4. Для них важно, что все аттракционы в парке безопасны. И все, что касается батутов, хочется вывести в отдельную категорию. Их кто-то включает их в аттракционы, кто-то не включает, но пребывание детей в батутной зоне должно отвечать требованиям безопасности», — поделилась собеседница НСН.

Она отметила, что еще одним важным моментом в регулировании этого рынка является ведомство, которое осуществляет надзор за аттракционами — Минсельхоз. По мнению Буцкой, министерство должно четко выполнять свои обязанности и полностью контролировать безопасность этих устройств на каждом этапе их цикла эксплуатации.

«На данный момент у нас за безопасность аттракционов отвечают региональные органы Гостехнадзора, которые входят в структуру региональных министерств сельского хозяйства и продовольствия, потому что они считаются самоходными машинами. В их ведении экскалаторы, экскаваторы — и аттракционы тоже. Здесь должно быть четкое понимание, кто осуществляет контроль, и не должно быть несколько руководителей. Если всю ответственность за работу аттракционов несет министерство, которое контролирует все самоходные машины, значит, у них должны быть максимальные полномочия по всему циклу», — пояснила она.

Ранее Татьяна Буцкая в пресс-центре НСН рассказывала, что по сбоям в работе аттракционов учет не ведется, а инциденты фиксируются так же, как по габаритным сельскохозяйственным машинам, однако отрасли нужен совершенно другой учет.

