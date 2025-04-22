При бюджете в 6,5 миллиона долларов на рекламу «Аноры» потратили 18 миллионов долларов. В общей сложности картина завоевала пять статуэток «Оскар», включая награду за «Лучшую женскую роль», которая досталась Майки Мэдисон. При этом среди номинантов была представлена Деми Мур за фильм «Субстанция», потому многих удивило решение академиков. Как пояснила собеседница НСН, важно давать дорогу молодым.

«Когда я нахожусь в составе жюри премий и фестивалей, голосую за молодых. Для них это определенный аванс, признание. Награды дают молодым ускорение в карьере. Деми Мур – уже состоявшаяся актриса, мы все ее знаем. Понятно, что у нее до сих пор не было "Оскара" и потому ей обидно. Но сейчас ее карьера развернулась, и, может быть, она еще получит свою заветную статуэтку», - сказала Ромодановская.

Еще одно новое правило киноакадемии предполагает, что в финальных бюллетенях для голосования будут указываться не только проекты, но и имена претендентов по аналогии с актерскими категориями. При этом главный редактор портала «ПрофиСинема» подчеркнула, что члены жюри разных премий сегодня часто голосуют не за работу, а за знакомые имена в списках номинантов.

«Я знаю, что на многих премиях, в том числе в России, часто играет роль именно имя автора, а не его работа. Академики часто голосуют за знакомые имена, а не за конкретное произведение. Однако абсолютно объективной системы не существует. Сейчас академики решили попробовать новые правила, потом посмотрят, оценят, возможно, вернутся к прежней модели. По большому счету, новые правила не отразятся на премии. В основе всегда лежит контент, исход голосования зависит от него с некоторыми корректировками», - отметила она.

Ранее сообщалось, что 98-я церемония вручения премии «Оскар» пройдет 15 марта 2026 года. Номинантов объявят 22 января 2026 года, передает «Радиоточка НСН».

