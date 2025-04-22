Придется смотреть всех: Новые правила «Оскара» уравняют шансы номинантов
Жюри будет должно посмотреть фильмы всех номинантов перед голосованием, это исключит победу только тех, кто на слуху, заявила НСН Нина Ромодановская.
Исход голосования премии «Оскар» в большей степени зависит от уровня представленных фильмов, однако академики чаще голосуют за знакомые названия, потому новый регламент будет способствовать честной конкуренции, рассказала в беседе с НСН главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская.
Совет Американской киноакадемии представил обновленные правила премии «Оскар», согласно которым жюри необходимо будет посмотреть все фильмы номинации перед финальным электронным голосованием. При этом киноакадемия будет отслеживать просмотры через собственный стриминг Academy Screening Room, доступный только для членов организации. Ромодановская допустила, что нововведение немного уравняет шансы претендентов на победу.
«Новое правило немного выровняет конкурентные условия. Сейчас академики, как правило, чаще голосуют за тех, чей фильм громче прозвучал в медиаполе. Естественно, у крупных студий больше ресурсов и возможностей для продвижения своих фильмов. Независимое кино с меньшим бюджетом на продвижение не всегда попадает в поле зрения академиков. Это проблема многих премий. В этом году "Оскар" получил независимый фильм ("Анора" режиссера Шона Бэйкера - Прим. НСН), однако продюсеры картины много сделали для этого, помогла и "Золотая пальмовая ветвь" Каннского кинофестиваля», - заявила она
При бюджете в 6,5 миллиона долларов на рекламу «Аноры» потратили 18 миллионов долларов. В общей сложности картина завоевала пять статуэток «Оскар», включая награду за «Лучшую женскую роль», которая досталась Майки Мэдисон. При этом среди номинантов была представлена Деми Мур за фильм «Субстанция», потому многих удивило решение академиков. Как пояснила собеседница НСН, важно давать дорогу молодым.
«Когда я нахожусь в составе жюри премий и фестивалей, голосую за молодых. Для них это определенный аванс, признание. Награды дают молодым ускорение в карьере. Деми Мур – уже состоявшаяся актриса, мы все ее знаем. Понятно, что у нее до сих пор не было "Оскара" и потому ей обидно. Но сейчас ее карьера развернулась, и, может быть, она еще получит свою заветную статуэтку», - сказала Ромодановская.
Еще одно новое правило киноакадемии предполагает, что в финальных бюллетенях для голосования будут указываться не только проекты, но и имена претендентов по аналогии с актерскими категориями. При этом главный редактор портала «ПрофиСинема» подчеркнула, что члены жюри разных премий сегодня часто голосуют не за работу, а за знакомые имена в списках номинантов.
«Я знаю, что на многих премиях, в том числе в России, часто играет роль именно имя автора, а не его работа. Академики часто голосуют за знакомые имена, а не за конкретное произведение. Однако абсолютно объективной системы не существует. Сейчас академики решили попробовать новые правила, потом посмотрят, оценят, возможно, вернутся к прежней модели. По большому счету, новые правила не отразятся на премии. В основе всегда лежит контент, исход голосования зависит от него с некоторыми корректировками», - отметила она.
Ранее сообщалось, что 98-я церемония вручения премии «Оскар» пройдет 15 марта 2026 года. Номинантов объявят 22 января 2026 года, передает «Радиоточка НСН».
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