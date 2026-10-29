«Дедмобиль» и «Жатва»: Кто составит конкуренцию в прокате «оскаровскому» фавориту
В ноябре в российских кинотеатрах зрители смогут увидеть много новинок, среди которых претендент на «Оскар» фильм «Увидеть все», боевик-антиутопия «Голодные игры: Рассвет жатвы» и отечественные картины.
Ноябрь 2026 года готовит для зрителей немало ярких премьер: в афишах — и масштабные российские проекты, и заметные зарубежные картины. Для любителей семейного фэнтези, напряженных триллеров или исторических драм в этом месяце точно найдется фильм по душе.
Старт месяца задает теплая семейная история. 4 ноября на экраны выходит «Живая книга» — фэнтези о двух мальчиках, Роме и Вите, которые при необычных обстоятельствах попадают в дом загадочного старика. Это отличный вариант для похода в кино всей семьей: здесь и приключения, и добрая атмосфера, и немного волшебства.
В фильме снялись Дмитрий Калихов (Рома), Александр Самусев (Витя), Сергей Безруков (Илья Муромец), Никита Кологривый (Шерлок Холмс), Илья Соболев (Черномор), Леонид Якубович (старик Иннокентий), Валя Карнавал (Эсмеральда), а Ученого кота озвучил Константин Хабенский.
5 ноября в прокат выходит драма «Лето в Бадене» — экранизация одноименного автофикшен-романа Леонида Цыпкина, который считается одним из самых недооцененных произведений 1970-х.
В центре сюжета — советский интеллигент, ученый и врач Леонид Борисович Цыпкин. Его жизнь рушится после того, как единственный сын решает навсегда уехать из страны: это бьет по репутации, карьере и мировоззрению героя. В этот момент Цыпкин решается на главный замысел — написать роман о Федоре Достоевском, творчеством которого увлекался всю жизнь.
Идея в том, что, подобно любимому писателю, он должен «полностью проиграть, чтобы заново родиться». В фильме переплетаются две линии: судьба самого Цыпкина и история поездки Достоевского с супругой Анной в Баден-Баден (в основу легли и дневники Анны).
Режиссер — Антон Желнов, для которого этот фильм станет полнометражным игровым дебютом.
12 ноября зрителей ждет крупная премьера — триллер «Лес», экранизация романа Светланы Тюльбашевой. В центре сюжета — две москвички, отправившиеся в путешествие по Карелии и пропавшие в глухом лесу. Каждая попытка выбраться оборачивается новыми опасностями, а рядом появляется странная семья, когда‑то жившая в этих местах.
В ролях: Карина Разумовская (Вика), Лянка Грыу (Лика), Никита Кологривый (Веня), Никита Родионов (Гриша), Роза Хайруллина (Старая Тамара), Екатерина Васильева (Бабушка).
16 ноября зрителей ждет историческая драма «Илия Муромец» — фильм Карена Оганесяна о простом воине из Мурома, чья судьба постепенно превращается в легенду. В главной роли — Егор Пазенко, князя Владимира Мономаха играет Андрей Мерзликин. Картина обещает показать богатырский образ не как набор штампов, а как живой, человечный путь героя.
19 ноября в прокат выходит «Увидеть все» от студии A24. Это необычная документальная лента про Элизабет Холмс, основательницу скандального стартапа Theranos. Она годами убеждала мир, что ее устройство может делать десятки анализов по одной капле крови. В итоге выяснилось, что технология не работала, а Холмс признали виновной в мошенничестве. Фильм показывает ее последние недели на свободе перед тюрьмой.
Фишка фильма в том, что Холмс сама пригласила съемочную группу и разрешила снимать практически все, вплоть до бытовых сцен. При этом она продолжает настаивать на своей невиновности. Из‑за этого фильм выходит за рамки обычной документалки и превращается в размышление о том, как мы вообще понимаем «правду». Кинолента получила высокие оценки критиков (100% на Rotten Tomatoes) и рассматривается как один из главных претендентов на «Оскар».
Завершает месяц насыщенный блок премьер. Сразу несколько фильмов рассчитаны на разную аудиторию. Любителям семейных историй стоит обратить внимание на «Дедмобиль» с Юрием Стояновым в главной роли, а поклонникам приключений — на фэнтези «Колотун и волшебное королевство».
Не останутся в стороне и поклонники зарубежного кино: 26 ноября выходят «Голодные игры: Рассвет Жатвы» — новая глава популярной франшизы в жанрах фантастики, боевика и приключений.
Действие происходит за 24 года до истории Китнисс Эвердин. В центре сюжета — 50‑е Голодные игры, они же «Вторая Квартальная бойня»: в честь юбилея от каждого дистрикта берут вдвое больше трибутов (по два юноши и две девушки), и эти Игры становятся самыми кровавыми в истории Панема. В фильме покажут предысторию культовых деталей франшизы — например, брошь сойки‑пересмешницы, которая позже достанется Китнисс, раньше принадлежала Мэйсили Доннер, одной из трибутов Дистрикта‑12.
Режиссер — Фрэнсис Лоуренс; в ролях — Джозеф Зада (Хеймитч), Рэйф Файнс (президент Сноу), Эль Фаннинг (молодая Эффи Тринкет) и другие.
Кроме того, в ноябрьской афише можно найти и другие иностранные релизы: корейский детектив «Проклятие Сальмокджи», индонезийский хоррор «Шкатулка проклятия. Зло внутри», французский боевик «Отверженные», американский боевик «Зверь» и китайскую спортивную комедию «Большие гонки. Пегас III».
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