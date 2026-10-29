5 ноября в прокат выходит драма «Лето в Бадене» — экранизация одноименного автофикшен-романа Леонида Цыпкина, который считается одним из самых недооцененных произведений 1970-х.

В центре сюжета — советский интеллигент, ученый и врач Леонид Борисович Цыпкин. Его жизнь рушится после того, как единственный сын решает навсегда уехать из страны: это бьет по репутации, карьере и мировоззрению героя. В этот момент Цыпкин решается на главный замысел — написать роман о Федоре Достоевском, творчеством которого увлекался всю жизнь.

Идея в том, что, подобно любимому писателю, он должен «полностью проиграть, чтобы заново родиться». В фильме переплетаются две линии: судьба самого Цыпкина и история поездки Достоевского с супругой Анной в Баден-Баден (в основу легли и дневники Анны).

Режиссер — Антон Желнов, для которого этот фильм станет полнометражным игровым дебютом.

12 ноября зрителей ждет крупная премьера — триллер «Лес», экранизация романа Светланы Тюльбашевой. В центре сюжета — две москвички, отправившиеся в путешествие по Карелии и пропавшие в глухом лесу. Каждая попытка выбраться оборачивается новыми опасностями, а рядом появляется странная семья, когда‑то жившая в этих местах.

В ролях: Карина Разумовская (Вика), Лянка Грыу (Лика), Никита Кологривый (Веня), Никита Родионов (Гриша), Роза Хайруллина (Старая Тамара), Екатерина Васильева (Бабушка).

16 ноября зрителей ждет историческая драма «Илия Муромец» — фильм Карена Оганесяна о простом воине из Мурома, чья судьба постепенно превращается в легенду. В главной роли — Егор Пазенко, князя Владимира Мономаха играет Андрей Мерзликин. Картина обещает показать богатырский образ не как набор штампов, а как живой, человечный путь героя.