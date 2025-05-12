78-й Каннский кинофестиваль откроется во Франции 13 мая. В основную программу вошло 19 фильмов. При этом вне конкурса в Каннах покажут режиссерские дебюты Скарлетт Йохансcон (фильм "Элеонора Великая"), Харриса Дикинсона ("Urchin"), а также новый фильм Кирилла Серебренникова, главную роль в котором исполнил Аугуст Диль. Помимо прочего на площадке фестиваля представят премьеру боевика «Миссия невыполнима: Финальная расплата» с Томом Крузом. Как отметила Ромодановская, программа 2025 года пестрит яркими именами.

«Программа этого года очень сильная и интересная. Ждем и Серебренникова, и Уэса Андерсона, и братьев Дарденн, и Жюлию Дюкорно. В различных программах много известных имен. Хочется верить, что увидим много хорошего кино, а уж как решит жюри и каким будет расклад призов – никогда непонятно. Напомню, что в прошлом году на Каннском фестивале победила "Анора", а, например, "Эмилия Перес", один из сильнейших фильмов фестиваля, осталась без призов. Если говорить о внеконкурсной программе и картине "Миссия невыполнима: Финальная расплата", отмечу, что такие проекты приглашаются организаторами для привлечения внимания всего мира. Фестивалю нужны суперзвезды на дорожке, к которым, безусловно, относится и Том Круз», - рассказала она.