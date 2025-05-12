От Серебренникова до Андерсона: Чем удивит 78-й Каннский кинофестиваль
Программа Каннского фестиваля в 2025 году отразит срез современного мирового кинопроцесса, а дополнительное внимание к событию привлечет Том Круз и премьера фильма «Миссия невыполнима: Финальная расплата», сказала НСН Нина Ромодановская.
Среди интригующих фильмов, представленных в программе 78-ого Каннского кинофестиваля, можно выделить новую работу Уэса Андерсона «Финикийская схема», картину Жан-Пьера и Люка Дарденн «Дом молодой мамы», проект «Альфа» Жулии Дюкорно, а также ленту «Исчезновение Йозефа Менгеле» Кирилла Серебренникова, которая будет показана вне конкурса, заявила в беседе с НСН главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская.
78-й Каннский кинофестиваль откроется во Франции 13 мая. В основную программу вошло 19 фильмов. При этом вне конкурса в Каннах покажут режиссерские дебюты Скарлетт Йохансcон (фильм "Элеонора Великая"), Харриса Дикинсона ("Urchin"), а также новый фильм Кирилла Серебренникова, главную роль в котором исполнил Аугуст Диль. Помимо прочего на площадке фестиваля представят премьеру боевика «Миссия невыполнима: Финальная расплата» с Томом Крузом. Как отметила Ромодановская, программа 2025 года пестрит яркими именами.
«Программа этого года очень сильная и интересная. Ждем и Серебренникова, и Уэса Андерсона, и братьев Дарденн, и Жюлию Дюкорно. В различных программах много известных имен. Хочется верить, что увидим много хорошего кино, а уж как решит жюри и каким будет расклад призов – никогда непонятно. Напомню, что в прошлом году на Каннском фестивале победила "Анора", а, например, "Эмилия Перес", один из сильнейших фильмов фестиваля, осталась без призов. Если говорить о внеконкурсной программе и картине "Миссия невыполнима: Финальная расплата", отмечу, что такие проекты приглашаются организаторами для привлечения внимания всего мира. Фестивалю нужны суперзвезды на дорожке, к которым, безусловно, относится и Том Круз», - рассказала она.
Как отметила собеседница НСН, показ картины Кирилла Серебренникова в Каннах вне конкурса обеспечит фильму достойную мировую рекламную кампанию.
«Участие в любой каннской программе очень престижно. Это хороший мировой пиар для картины. Например, в этом году выдающийся немецкий режиссер Кристиан Петцольд участвует в двухнедельнике режиссеров с картиной "Зеркала N3" и это нормально, потому что основной конкурс - это не парад имен, а концептуальный срез современного мирового кинопроцесса», - пояснила она.
Также на Каннском фестивале-2025 состоится премьера комедии «Все ее бывшие» со звездой трилогии «Пятьдесят оттенков серого» Дакотой Джонсон. За производство ленты отвечала студия Neon, которая ранее работала над «Анорой». Права на показ фильма в России приобрела компания Arna Media. Как рассказала «Радиоточке НСН» президент компании Arna Media Надежда Мотина, в российских кинотеатрах «Все ее бывшие» по цифрам могли бы конкурировать с «Плохой девочкой» с Николь Кидман.
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