Глава Роспотребнадзора назвала Россию лидером в организации эпиднадзора

Россия является лидером в сфере организации эпидемиологического надзора. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.

«Россия сегодня очень уверенно идет вперед и является лидером в части организации эпидемиологического надзора», - отметила глава федеральной службы.

По словам Поповой, этому способствуют развитая научная база, быстрые меры реагирования на эпидемиологические угрозы. Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что у РФ «большая наука» и «академическая школа, эпидемиологическая, гигиеническая школа». Все это дает стране большой базис, на котором разрабатываются и реализуются новые подходы.

Ранее Анна Попова заявила, что эпидемиологическая ситуация в большом количестве стран мира напряженная, Роспотребнадзор принимает все меры для минимизации рисков в России.

