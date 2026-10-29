Глава Роспотребнадзора назвала Россию лидером в организации эпиднадзора
Россия является лидером в сфере организации эпидемиологического надзора. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.
«Россия сегодня очень уверенно идет вперед и является лидером в части организации эпидемиологического надзора», - отметила глава федеральной службы.
По словам Поповой, этому способствуют развитая научная база, быстрые меры реагирования на эпидемиологические угрозы. Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что у РФ «большая наука» и «академическая школа, эпидемиологическая, гигиеническая школа». Все это дает стране большой базис, на котором разрабатываются и реализуются новые подходы.
Ранее Анна Попова заявила, что эпидемиологическая ситуация в большом количестве стран мира напряженная, Роспотребнадзор принимает все меры для минимизации рисков в России.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Агрессивная валюта: Экономист оценил шансы на дальнейшее укрепление рубля
- Под Рязанью из-за атаки БПЛА произошло возгорание на предприятии
- Внук Шолохова пообещал сходить на российско‑китайский «Тихий Дон»
- СМИ: Лидию Федосееву-Шукшину признали неизлечимо больной
- Сенатор Карасин объяснил, почему Европа хочет участвовать в переговорах с Россией
- В Пермском крае промплощадка получила повреждения при атаке БПЛА
- Сомнолог рассказала, чем опасен хронический недостаток сна
- «Потенциал хорош!»: Кинотеатры не испугались отказа от теневого проката
- Ушаков: Путин сообщил Стуббу и Стере, что всегда ответит на их звонок
- Глава Роспотребнадзора назвала Россию лидером в организации эпиднадзора