«Лотерея» или «шанс»? Получит ли Юра Борисов «Оскар-2025»

Между тем, в этом году среди номинантов на главную кинопремию есть и россиянин — актер Юрий Борисов. Он поборется за победу в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» за работу над «Анорой».

НОМИНАНТЫ

В этом году на «Оскар» в номинации «Лучший фильм» претендуют десять картин: «Бруталист» (10 номинаций), «Боб Дилан: Никому не известный», «Дюна: Часть вторая», «Конклав» (8), «Я все еще здесь», «Мальчишки из „Никеля“», «Злая: Сказка о ведьме Запада» (10). Среди номинантов также победитель Каннского кинофестиваля-2024 «Анора» с российскими актерами Юрой Борисовым и Марком Эйдельштейном в ролях, боди-хоррор «Субстанция» с Деми Мур и мюзикл «Эмилия Перес».