«Лотерея» или «шанс»? Получит ли Юра Борисов «Оскар-2025»
Конкурентами россиянина по номинации стали Киран Калкин, Гай Пирс, Эдвард Нортон и Джереми Стронг.
В ночь на 3 марта в Лос-Анджелесе в США пройдет 97-я церемония вручения премии Американской академии киноискусств «Оскар». Ведущим мероприятия станет американский комик Конан О'Брайен, который раньше был сценаристом программы «Saturday Night Live» и мультсериала «Симпсоны», а также ведущим и продюсером нескольких собственных шоу. Объявление номинантов на «Оскар-2025» несколько раз переносили из-за бушевавших в январе лесных пожаров в Калифорнии.
Между тем, в этом году среди номинантов на главную кинопремию есть и россиянин — актер Юрий Борисов. Он поборется за победу в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» за работу над «Анорой».
НОМИНАНТЫ
В этом году на «Оскар» в номинации «Лучший фильм» претендуют десять картин: «Бруталист» (10 номинаций), «Боб Дилан: Никому не известный», «Дюна: Часть вторая», «Конклав» (8), «Я все еще здесь», «Мальчишки из „Никеля“», «Злая: Сказка о ведьме Запада» (10). Среди номинантов также победитель Каннского кинофестиваля-2024 «Анора» с российскими актерами Юрой Борисовым и Марком Эйдельштейном в ролях, боди-хоррор «Субстанция» с Деми Мур и мюзикл «Эмилия Перес».
Последняя из указанных лент, кстати, стала лидером по числу номинаций на «Оскар-2025». Картина претендует сразу на 13 наград, в том числе за «Лучшую режиссерскую работу» и дважды за «Лучшую песню». По мнению главного редактора портала «ProfiCinema» Нины Ромодановской, это справедливо.
«Моим личным фаворитом стала "Эмилия Перес". После Каннского фестиваля я была разочарована, когда фильм не получил награду. Была уверена, что он еще прозвучит, так и происходит — он получает множество наград, в том числе BAFTA. Большое число номинаций на "Оскар" оправдано, думаю, призов тоже будет немало. Однако прогнозы — дело неблагодарное. На мой взгляд, самое главное в премиях и фестивалях — номинации. Когда ты отобран в номинацию, у тебя уже есть признание профессионалов. А награды — всегда лотерея», - сказала она в интервью НСН.
Между тем, за победу в номинации «Лучший режиссер» поборются Шон Бэйкер за работу над «Анорой», Брэйди Корбет — над «Бруталистом», Жак Одиар — над «Эмилией Перес», Корали Фаржа — над «Субстанцией» и Джеймс Мэнголд — над лентой «Боб Дилан: Никому не известный».
В номинации «Лучшая мужская роль» представлены Эдриан Броуди, Тимоти Шаламе, Колман Доминго, Рэйф Файнс и Себастиан Стэн, а в «Лучшая женская роль» — Майки Мэдисон, Деми Мур, Синтия Эриво, Карла Гаскон и Фернанда Торрес.
В номинации «Лучший международный фильм» представлены пять лент, в том числе «Поток», «Девушка с иглой» и «Семя священного инжира». Получить статуэтку как «Лучший анимационный фильм» может одна из пяти лент, в том числе «Головоломка-2», «Дикий робот» и «Мемуары улитки».
На церемонии вручения «Оскара-2025» представят еще несколько номинаций, в том числе «Лучшая операторская работа», «Лучший оригинальный сценарий», «Лучший дизайн костюмов» и другие.
НОМИНАЦИЯ БОРИСОВА
Между тем, среди номинантов на «Оскар» в этом году есть и россиянин. Так, актер Юрий Борисов может получить награду за «Лучшую мужскую роль второго плана» в фильме «Анора». Конкуренцию в рамках этой номинации на «Оскар» россиянину составят Киран Калкин из «Настоящей боли», Эдвард Нортон из фильма «Боб Дилан: Никому не известный», Гай Пирс из «Бруталиста» и Джереми Стронг из ленты «Ученик. Восхождение Трампа».
При этом в номинации «Лучшая женская роль второго плана» представлены Моника Барбаро, Ариана Гранде, Фелисити Джонс, Изабелла Росселлини и Зои Салдана.
После распада СССР Борисов стал первым российским актером, которого номинировали на «Оскар». Сам артист признался, что, если одержит победу, то отдаст статуэтку своей маме. В интервью британской ведущей Амелии Димолденберг он рассказал, что она хранит все его награды, добавив при этом, что не знает, где мама могла бы поставить его «Оскар». По словам Юры, он уважает премии, так как они позволяют ему «совершать следующие шаги».
Российский кинокритик Давид Шнейдеров считает, что Борисов вполне может получить «Оскар».
«Если он столько всего получил, в том числе награду изысканного элитарного Каннского фестиваля, и шанс на "Independent Spirit Awards", на "Золотой глобус" и на "Оскар", то у парня чудесное будущее. Если "Анора" получила золотую ветвь, я вполне допускаю, что Борисов получит "Оскар"», - предположил он в беседе с НСН.
В свою очередь главный редактор портала «ProfiCinema» Нина Ромодановская в разговоре с НСН отметила, что роль Борисова в фильме «Анора» намного ярче работы Кирана Калкина в «Настоящей боли», но он проигрывает ему в кинопремиях по инерции.
«По тем премиям, которые уже прошли, можно судить, что его постоянно обходит Киран Калкин из "Настоящей боли". Я видела этот фильм, мне несколько странно, что эксперты выбирают его. На мой взгляд, его игра (Кирана Калкина – прим. НСН) сильно проигрывает исполнению Юры Борисова. К сожалению, у нас в индустрии велика роль инерции. Если ты получил один престижный приз, то велика вероятность, что и дальше будешь получать победу на других премиях», - сказала она.
При этом блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian) в беседе с НСН подчеркнул, что Борисов может не получить «Оскар», так как роль в «Аноре» не дала актеру полностью раскрыться.
«Главная проблема этой номинации — сильная конкуренция, при этом у Борисова не было возможности соперничать на равных. К сожалению, сама роль не дала актеру возможности раскрыться в полной мере, а он способен на это. Допустим, в триллерах вроде "Кентавра" он показывает себя с актерской точки зрения гораздо глубже, чем в "Аноре"», - объяснил он.
Ранее Давид Шнейдеров в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заметил, что, несмотря на не самую выдающуюся роль в «Аноре», этот фильм стал шансом для Юры Борисова пробиться в ведущие студии Голливуда, вместе с тем это знак и для российского кино, что отечественных актеров рады видеть в западных картинах.
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