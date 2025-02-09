Борисов без награды: Фильм «Анора» стал лучшим на «Critics Choice Awards»

Статуэтки также получили боди-хоррор «Субстанция» и сериал «Сегун». 

ЛУЧШАЯ «АНОРА»

Накануне стало известно, что фильм американского режиссера Шона Бэйкера «Анора», с российскими актерами Юрой Борисовым и Марком Эйдельштейном в ролях, стал лучшим на «Critics Choice Awards», сообщает ряд СМИ. Лидерами по числу статуэток среди фильмов оказались боди-хоррор «Субстанция» с Деми Мур в главной роли и мюзикл «Злая». При этом среди сериалов рекордсменами стали «Сегун», «Олененок» и «Пингвин».

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Фильм «Анора», рассказывающий о молодой стриптизерше из Бруклина, которая выходит замуж за сына русского олигарха, был номинирован на несколько важных кинонаград, в том числе на «Оскар», «Золотой глобус», «Gotham Awards-2024», BAFTA, «Сезар» и другие. Лента также стала победителем Каннского кинофестиваля в 2024 году, получив «Золотую пальмовую ветвь». К тому же, по опросу критиков в США, проведенному сайтом «IndieWire», картина стала лучшим фильмом прошлого года.

Лента дебютировала на Каннском кинофестивале в 2024 году. В российский прокат «Анора» вышла 17 октября и смогла заработать лишь чуть больше 254 млн рублей.

«При всей крутости этого проекта, узнаваемых лицах и при успехе в Каннах — это все равно нишевый проект. Это не развлекательное большое кино для широкого зрителя. Поэтому 200-400 млн будет для него очень успешно. Основной западный контент в виде Голливуда ушел, а те независимые фильмы, которые выходят, не очень востребованы среди российских зрителей», - объяснил после выхода фильм в России член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев в беседе с НСН.

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По сюжету картины стриптизерша из Бруклина вышла замуж за сына русского олигарха. После этого богатый отец парня поручает следить за ним своему молчаливому помощнику Игорю. Роли в фильме также исполнили Майки Мэдисон, Алексей Серебряков, Ваче Товмасян и другие.

ЮРА БЕЗ НАГРАДЫ

При этом сам актер Юрий Борисов, исполнивший в «Аноре» роль охранника сына русского олигарха, в этот раз остался без награды. Его конкурентом на «Critics Choice Awards» вновь стал Киран Калкин, который получил награду за работу над фильмом «Настоящая боль».

Однако за роль в «Аноре» Борисов уже был удостоен множества номинаций на крупные кинопремии, в том числе на «Золотой глобус» и «Оскар» за «Лучшую мужскую роль второго плана». И, если «Золотой глобус» он не получил, то шанс стать одним из немногих россиян, обладающих «Оскаром», у него еще есть.

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До этого кинокритик Давид Шнейдеров в интервью НСН допустил, что Борисов сможет получить главную кинонаграду за роль в фильме Шона Бэйкера.

«Если он столько всего получил, в том числе награду изысканного элитарного Каннского фестиваля, и шанс на "Independent Spirit Awards", на "Золотой глобус" и на "Оскар", то у парня чудесное будущее. Просто чудесное абсолютно. Если "Анора" получила "Золотую ветвь", я вполне допускаю, что Борисов получит "Оскар"», - сказал он.

В свою очередь блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian) в разговоре с НСН заявил, что роль Борисова в «Аноре» лишила актера возможности раскрыть весь свой потенциал.

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«Главная проблема этой номинации (номинации Борисова на "Оскар-2025" – прим. НСН) — сильная конкуренция, при этом у Борисова не было возможности соперничать на равных. К сожалению, сама роль не дала актеру возможности раскрыться в полной мере, а он способен на это. Допустим, в триллерах вроде "Кентавра" он показывает себя с актерской точки зрения гораздо глубже, чем в "Аноре"», - объяснил он.

Ранее Давид Шнейдеров в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заметил, что фильм «Анора» не взял ни одной награды на премии «Gotham Awards-2024» в Нью-Йорке, потому что это простое полубюджетное кино с неинтересным сюжетом.

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ФОТО: Кадр из фильма "Анора"
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