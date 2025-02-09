Борисов без награды: Фильм «Анора» стал лучшим на «Critics Choice Awards»

Фильм «Анора», рассказывающий о молодой стриптизерше из Бруклина, которая выходит замуж за сына русского олигарха, был номинирован на несколько важных кинонаград, в том числе на «Оскар», «Золотой глобус», «Gotham Awards-2024», BAFTA, «Сезар» и другие. Лента также стала победителем Каннского кинофестиваля в 2024 году, получив «Золотую пальмовую ветвь». К тому же, по опросу критиков в США, проведенному сайтом «IndieWire», картина стала лучшим фильмом прошлого года.

Лента дебютировала на Каннском кинофестивале в 2024 году. В российский прокат «Анора» вышла 17 октября и смогла заработать лишь чуть больше 254 млн рублей.

«При всей крутости этого проекта, узнаваемых лицах и при успехе в Каннах — это все равно нишевый проект. Это не развлекательное большое кино для широкого зрителя. Поэтому 200-400 млн будет для него очень успешно. Основной западный контент в виде Голливуда ушел, а те независимые фильмы, которые выходят, не очень востребованы среди российских зрителей», - объяснил после выхода фильм в России член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев в беседе с НСН.