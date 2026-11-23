Посадившего самолет в пшеничное поле пилота обвиняют в создании угрозы для 16 детей на борту
Пилота Сергея Белова, который посадил Airbus в пшеничном поле и спас 167 человек, обвиняют в создании угрозы для 16 детей на борту, сообщает Telegram-канал Mash.
Спустя три года после инцидента с него требуют 127,1 млн рублей. Лётчик вынужден работать курьером и таксистом. Восточное МСУТ СК предъявило пилоту новое обвинение — в перевозке детей младше шести лет с нарушением требований безопасности. По версии следствия, командир экипажа знал о неисправностях борта, но решил лететь до Новосибирска. Тогда пришлось совершить посадку с пассажирами прямо в поле. На борту находились 16 детей, включая двух младенцев. Следователи считают, что командир подверг их опасности.
Меньше месяца назад «Уральские авиалинии» выставили бывшему сотруднику очередной счёт — за охрану самолёта, выплаты пассажирам, топливо и другие расходы. По словам Белова, авиакомпания уже получила компенсацию больше стоимости лайнера, но продолжает выставлять ему счета. Ни один из пассажиров жалоб на пилота не подавал.
Пилот был вынужден уволиться по собственному желанию. С тех пор ни один российский авиаоператор не берёт его на работу. При этом перевозчик заявляет, что претензий к экс-сотруднику не имеет.
Ранее юрист допустил освобождение пилота от выплат за посадку самолета в поле, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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