Безрукова посчитала, что Юре Борисову не дадут «Оскар» из-за политики
Как правило, на «Оскар» выдвигаются серьезные фильмы, однако выбор делают американцы, потому у российских актеров нет шанса получить награду, заявила НСН Ирина Безрукова.
Актриса Ирина Безрукова в беседе со спецкором НСН назвала Юру Борисова одним из лучших актеров современности, однако уточнил, что текущая политическая ситуация вряд ли позволит ему одержать победу на премии «Оскар», даже если он получит номинацию. Ожидается, что номинантов на премию объявят 23 января.
«Я обожаю Юру Борисова, он фантастический, один из лучших актеров современности. Невероятно органичный артист, который не берет на себя какой-то имидж. Во всех проектах Борисова кажется, что все вокруг – артисты, а он – обычный, живой человек. На "Золотом глобусе" его выдвинули в номинацию, однако сейчас вряд ли дадут победу, это политический подход. Политика так устроена, что влияет и на спорт, и на кино. Сейчас не самый удачный момент для победы на "Оскаре", но Юра хорош», - пояснила она.
По мнению собеседницы НСН, российским актерам за рубежом сегодня не приходится рассчитывать на разнообразные роли.
«"Анора" немного неровное кино. Два армянина играют в другом жанре, как заплатка, немного комичные персонажи на фоне реально существующего Юры и главной героини. Также фильм о сыне русского олигарха устарел с точки зрения сценария, лет 20 назад было бы хорошо. В США русских всегда использовали схематично, рассчитывать на что-то другое не приходится. Либо жена олигарха, либо олигарх, персонажи картонные. Юра очень органичный, но и его герой фактически полубандит, который решает вопросы физическим путем. На мой взгляд, больших высот русским в этом кинематографе не найти», - уточнила актриса.
Помимо прочего Безрукова добавила, что вместо самых кассовых российских фильмов новогодних праздников посмотрела фильм-мюзикл «Злая: Сказка о ведьме Запада» о противостоянии ведьм из страны Оз, который получил четыре номинации на «Золотой глобус». Зарубежные СМИ отмечают, что картина может быть номинирована и на «Оскар».
«Фильм "Злая" любопытно сделан, там хорошее чувство юмора, типичная американская история. Это попкорновое легкое кино, которое сделано профессионалами, очень много труда вложено. Номинантов на премии выбирают американцы, но, на мой взгляд, на «Оскар» нужно номинировать фильмы посерьезнее. Масштаб должен быть другой, хотя, может быть, костюмы, спецэффекты, музыку, монтаж и потрясающие музыкальные номера, какие-то актерские работы в этом проекте можно отметить», - сказала она.
Изначально номинантов премии «Оскар» должны были объявить 17 января, однако на фоне сильных пожаров в Калифорнии объявление сначала перенесли на 19, а затем на 23 января. СМИ допускали, что церемонию награждения в этом году вовсе могут отменить, однако в Американской академии киноискусств опровергли эти сообщения, напоминает «Радиоточка НСН».
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