ДЕНЬ СУРКА И «МОКРАЯ УГРОЗА»

В конце мая 2024 года фильм «Анора» американского режиссера Шона Бейкера внезапно выиграл Золотую пальмовую ветвь 77-го Каннского кинофестиваля. После этого в России поднялась волна хайпа вокруг сыгравших в этой картине российских актеров Юры Борисова и Марка Эйдельштейна. ну а в конце января стало известно, что Борисова номинировали на «Оскар» в категории «Лучший актер второго плана».

Однако шансы на это приз тают с каждой новой кинопремией, организаторы которых, словно сговорившись, отмечают «Анору», но «прокатывают» Борисова.

Так, 23 февраля раздавала свои награды Гильдия киноактеров США (SAG Awards). Приз за лучшую игру актерского состава получил фильм Эдварда Бергера «Конклав», а в битве за лучшую роль второго плана Борисова обошел Киран Калкин, заставив россиян вспомнить «День сурка».

Новый, 2025-й год, открылся в Голливуде церемонией вручения премии «Золотой глобус». Несмотря на пять номинаций, создатели «Аноры» остались ни с чем. Лучшим фильмом признали картину Брэйди Корбета «Бруталист», лучшей комедией – «Эмилию Перес» Жака Одиара, а 42-летний Киран Калкин получил приз за лучшую роль второго плана, на который также претендовал Борисов.

Калкин получил эту награду за роль в фильме «Настоящая боль». Он является младшим братом звезды фильма «Один дома» Маколея Калкина. В той картине Киран играл младшего брата главного героя, Фуллера Маккалистера. Его фишкой была страсть к коле, из-за которой малыш становился «мокрой угрозой» для тех, кто спал с ним в одной кровати.

Помимо Калкина соперниками Борисова в борьбе за «Золотой глобус» были Дензел Вашингтон («Гладиатор-2»), Эдвард Нортон («Совершенный незнакомец»), Гай Пирс («Бруталист») и Джереми Стронг («Ученик: Восхождение Трампа»).