«Мокрая угроза!»: Брат Калкина метит на «Оскар» Юры Борисова

КРИТИКИ И ПОЛИТИКИ

Похожая история произошла и с самой престижной британской кинонаградой BAFTA (The British Academy of Film and Television Arts), которую вручали в Лондоне 16 февраля. Главными фильмами-триумфаторами стали «Конклав» и «Бруталист», а Калкин вновь обошел Борисова, Нортона, Пирса и Стронга.

В феврале вручали свои премии продюсеры, режиссеры и сценаристы. Гильдия продюсеров США (PGA) признала «Анору» лучшим фильмом, Гильдия режиссеров (DGA) отметила режиссера этой картины Шона Бэйкера, а Гильдия сценаристов (WGA), как ни странно, также дала главный приз сценарию «Аноры».

Кинокритики в феврале (Critics Choice Awards) дали призы все той же «Аноре» и все тому же Калкину, опять обошедшему Борисова. Ну а организаторы премии Independent Spirit Awards, присуждаемой за лучшие независимые фильмы и сериалы, 22 февраля наградили и «Анору», и Бейкера.

SAG Awards Independent Spirit Awards стали последними кинопремиями перед «Оскаром», при этом в России остается все меньше тех, кто верит, что Юра Борисов все-таки получит самую престижную в мире кинонаграду.

«Что же касается самого присуждения “Оскара”, я бы поставил на Кирана Калкина. Мне кажется, что большее влияние на “Оскар” окажет “Золотой глобус”, нежели BAFTA. Но шесть тысяч американских киноакадемиков — это абсолютно случайный выбор», — загадочно пояснил НСН кинокритик Давид Шнейдеров.