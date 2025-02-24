«Мокрая угроза!»: Брат Калкина метит на «Оскар» Юры Борисова
Главный соперник российского актера в борьбе за «Оскар» Киран Калкин получил приз Гильдия киноактеров США вслед за «Золотым глобусом», премией BAFTA и наградой кинокритиков.
Фильм Шона Бейкера «Анора» продолжил в выходные собирать коллекцию призов, предваряющих церемонию вручения премии «Оскар», которая пройдет в США 2 марта.
При этом российский актер Юра Борисов, сыгравший одну из ролей в «Аноре», вновь остался в тени Кирана Калкина, которому пророчат и «Оскар» за роль второго плана.
ДЕНЬ СУРКА И «МОКРАЯ УГРОЗА»
В конце мая 2024 года фильм «Анора» американского режиссера Шона Бейкера внезапно выиграл Золотую пальмовую ветвь 77-го Каннского кинофестиваля. После этого в России поднялась волна хайпа вокруг сыгравших в этой картине российских актеров Юры Борисова и Марка Эйдельштейна. ну а в конце января стало известно, что Борисова номинировали на «Оскар» в категории «Лучший актер второго плана».
Однако шансы на это приз тают с каждой новой кинопремией, организаторы которых, словно сговорившись, отмечают «Анору», но «прокатывают» Борисова.
Так, 23 февраля раздавала свои награды Гильдия киноактеров США (SAG Awards). Приз за лучшую игру актерского состава получил фильм Эдварда Бергера «Конклав», а в битве за лучшую роль второго плана Борисова обошел Киран Калкин, заставив россиян вспомнить «День сурка».
Новый, 2025-й год, открылся в Голливуде церемонией вручения премии «Золотой глобус». Несмотря на пять номинаций, создатели «Аноры» остались ни с чем. Лучшим фильмом признали картину Брэйди Корбета «Бруталист», лучшей комедией – «Эмилию Перес» Жака Одиара, а 42-летний Киран Калкин получил приз за лучшую роль второго плана, на который также претендовал Борисов.
Калкин получил эту награду за роль в фильме «Настоящая боль». Он является младшим братом звезды фильма «Один дома» Маколея Калкина. В той картине Киран играл младшего брата главного героя, Фуллера Маккалистера. Его фишкой была страсть к коле, из-за которой малыш становился «мокрой угрозой» для тех, кто спал с ним в одной кровати.
Помимо Калкина соперниками Борисова в борьбе за «Золотой глобус» были Дензел Вашингтон («Гладиатор-2»), Эдвард Нортон («Совершенный незнакомец»), Гай Пирс («Бруталист») и Джереми Стронг («Ученик: Восхождение Трампа»).
КРИТИКИ И ПОЛИТИКИ
Похожая история произошла и с самой престижной британской кинонаградой BAFTA (The British Academy of Film and Television Arts), которую вручали в Лондоне 16 февраля. Главными фильмами-триумфаторами стали «Конклав» и «Бруталист», а Калкин вновь обошел Борисова, Нортона, Пирса и Стронга.
В феврале вручали свои премии продюсеры, режиссеры и сценаристы. Гильдия продюсеров США (PGA) признала «Анору» лучшим фильмом, Гильдия режиссеров (DGA) отметила режиссера этой картины Шона Бэйкера, а Гильдия сценаристов (WGA), как ни странно, также дала главный приз сценарию «Аноры».
Кинокритики в феврале (Critics Choice Awards) дали призы все той же «Аноре» и все тому же Калкину, опять обошедшему Борисова. Ну а организаторы премии Independent Spirit Awards, присуждаемой за лучшие независимые фильмы и сериалы, 22 февраля наградили и «Анору», и Бейкера.
SAG Awards Independent Spirit Awards стали последними кинопремиями перед «Оскаром», при этом в России остается все меньше тех, кто верит, что Юра Борисов все-таки получит самую престижную в мире кинонаграду.
«Что же касается самого присуждения “Оскара”, я бы поставил на Кирана Калкина. Мне кажется, что большее влияние на “Оскар” окажет “Золотой глобус”, нежели BAFTA. Но шесть тысяч американских киноакадемиков — это абсолютно случайный выбор», — загадочно пояснил НСН кинокритик Давид Шнейдеров.
Со своей стороны, актриса Ирина Безрукова указала НСН на политику.
«Я обожаю Юру Борисова, он фантастический, один из лучших актеров современности. Однако сейчас ему вряд ли дадут победу, это политический подход. Политика так устроена, что влияет и на спорт, и на кино. Сейчас не самый удачный момент для победы на "Оскаре", но Юра хорош», - отметила Безрукова.
После распада СССР Юра Борисов стал первым российским актером, номинированным на «Оскар». Его соперниками в категории «Лучшая мужская роль второго плана» будут Киран Калкин. Эдвард Нортон, Гай Пирс и Джереми Стронг. «Анора» же претендует на звание лучшего фильма вместе с картинами «Бруталист», «Конклав», «Эмилия Перес», «Боб Дилан: Никому не известный», «Дюна: Часть вторая», «Я все еще здесь», «Мальчишки из «Никеля», «Субстанция» и «Злая: Сказка о ведьме Запада».
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