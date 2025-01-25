«Первый в Голливуде»: Юру Борисова номинировали на «Оскар»

ЮРУ НА «ОСКАР»!

На этой неделе стало известно, что российского актера Юрия Борисова номинировали на главную кинонаграду «Оскар». Он поборется за победу в номинации «Лучший актер второго плана» за роль в фильме-победителе Каннского фестиваля 2024 года американского режиссера Шона Бэйкера «Анора». В шорт-лист в данной номинации наравне с россиянином попали актеры Киран Калкин, Гай Пирс, Эдвард Нортон и Джереми Стронг.

Сам Борисов признался, что узнал о своей номинации на «Оскар», когда ехал в машине со своей семьей.

«Моя жена начала кричать и плакать. Я ничего после этого (не слышал – прим. НСН), всех номинаций, потому что она кричала. Эмоций много. Мне звонят и пишут, и все счастливы. Я не могу понять, что я сейчас чувствую», - поделился он в интервью американскому изданию «Variety».