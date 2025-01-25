«Первый в Голливуде»: Юру Борисова номинировали на «Оскар»
Российский актер может получить главную кинонаграду за роль второго плана в фильме «Анора».
Среди множества номинаций актера Юрия Борисова на международные кинонаграды появилась долгожданная — на «Оскар-2025». Однако некоторые представители киноиндустрии считают, что политика может помешать ему стать «Лучшим актером второго плана» по версии Американской академии кинематографических искусств и наук.
ЮРУ НА «ОСКАР»!
На этой неделе стало известно, что российского актера Юрия Борисова номинировали на главную кинонаграду «Оскар». Он поборется за победу в номинации «Лучший актер второго плана» за роль в фильме-победителе Каннского фестиваля 2024 года американского режиссера Шона Бэйкера «Анора». В шорт-лист в данной номинации наравне с россиянином попали актеры Киран Калкин, Гай Пирс, Эдвард Нортон и Джереми Стронг.
Сам Борисов признался, что узнал о своей номинации на «Оскар», когда ехал в машине со своей семьей.
«Моя жена начала кричать и плакать. Я ничего после этого (не слышал – прим. НСН), всех номинаций, потому что она кричала. Эмоций много. Мне звонят и пишут, и все счастливы. Я не могу понять, что я сейчас чувствую», - поделился он в интервью американскому изданию «Variety».
В России представители киноиндустрии, политики и простые поклонники Юры Борисова тоже обрадовались его номинации на «Оскар-2025». Например, депутат Госдумы Дмитрий Гусев поздравил актера, подчеркнув, что в мире искусства настоящему таланту нет преград, и, «несмотря на русофобскую обстановку на Западе, Борисов продолжает покорять мировой кинематограф».
«Помню его по сериалу "Мир! Дружба! Жвачка!". Один из моих любимых. Поэтому могу только поздравить с номинацией на "Оскар". Быть первым всегда волнительно. Юра Гагарин в космосе, Юра Борисов в Голливуде. Желаю, чтобы наш русский парень обязательно взял в руки долгожданную статуэтку», - заявил политик в беседе с «РИА Новости».
По мнению кинокритика Давида Шнейдерова, Борисов вполне может получить «Оскар», учитывая множество его номинаций на разные премии и награды за игру в фильме «Анора».
«Если он столько всего получил, в том числе награду изысканного элитарного Каннского фестиваля, и шанс на "Independent Spirit Awards", на "Золотой глобус" и на "Оскар", то у парня чудесное будущее. Если "Анора" получила золотую ветвь, я вполне допускаю, что Борисов получит "Оскар"», - напомнил он в разговоре с НСН.
До этого Юра Борисов уже был номинирован на несколько международных кинонаград за роль второго плана в фильме «Анора». В ленте он сыграл охранника русского олигарха, которому поручили присматривать за молодым сыном бизнесмена. Борисов был номинирован на «Золотой глобус», BAFTA и премию актерской гильдии США SAG Awards. Сама лента американского режиссера Шона Бэйкера в 2024 году получила «Золотую пальмовую ветвь» на 77-м Каннском кинофестивале. Юра Борисов стал первым российским актером, который был номинирован на «Золотой глобус», и первым за долгие годы россиянином, ставшим претендентом на «Оскар».
ПОЛИТИКА (НЕ) ПОМЕШАЕТ
Однако не все представители киноиндустрии уверены, что россиянин сможет сейчас получить главную кинонаграду. Например, актриса Ирина Безрукова считает, что текущая политическая ситуация вряд ли позволит ему одержать победу на премии «Оскар».
«Я обожаю Юру Борисова, он фантастический, один из лучших актеров современности. Во всех проектах Борисова кажется, что все вокруг — артисты, а он — обычный, живой человек. На "Золотом глобусе" его выдвинули в номинацию, однако сейчас вряд ли дадут победу, это политический подход. Политика так устроена, что влияет и на спорт, и на кино. Сейчас не самый удачный момент для победы на "Оскаре", но Юра хорош», - сказала она в разговоре со специальным корреспондентом НСН.
Однако блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian) поспорил с Безруковой, подчеркнув, что номинация Борисова на «Оскар» наоборот подтверждает, что кинопремии стали куда менее политизированными.
«Главная проблема этой номинации — сильная конкуренция, при этом у Борисова не было возможности соперничать на равных. К сожалению, сама роль не дала актеру возможности раскрыться в полной мере, а он способен на это. Допустим, в триллерах вроде "Кентавра" он показывает себя с актерской точки зрения гораздо глубже, чем в "Аноре". Судя по тому, что фильм был номинирован на "Золотой глобус", политика уже не влияет. В течение парада награждений мы могли наблюдать присутствие Юры Борисова на Западе, никаких проблем с этим не было. В Каннах, где представляли "Анору", тоже никаких проблем и вопросов не было. Оценивали фильм, и это замечательно», - заметил он в беседе с НСН.
97-я церемония вручения «Оскара» пройдет в театре «Долби» в Лос-Анджелесе в Калифорнии 3 марта. Ведущим мероприятия впервые станет американский продюсер, комик и лауреат премии «Эмми» Конан О’Брайен. Из-за бушующих в Калифорнии лесных пожаров объявление номинантов на премию несколько раз переносили. На фоне ЧП американский писатель Стивен Кинг даже призывал отменить церемонию вручения «Оскара».
За главную статуэтку в категории «Лучший фильм» в этом году поборются десять картин. Американская академия кинематографических искусств и наук представила шорт-лист, в который вошли ленты «Бруталист» Брэйди Корбета, «Боб Дилан: Никому не известный» Джеймса Мэнголда, «Конклав» Эдварда Бергера, «Анора» Шона Бэйкера, «Дюна-2» Дени Вильнева, «Эмилия Перес» Жака Одиара, «Я все еще здесь» Уолтера Саллеса, «Мальчишки из "Никеля"» Рамелла Росса, «Субстанция» Корали Фаржа и «Злая: Сказка о ведьме Запада» Джона М. Чу.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что номинацию Юры Борисова на «Оскар» нельзя расценивать в качестве окончания периода так называемой «отмены» российской культуры на Западе, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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