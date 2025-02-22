СМИ: В подарочные наборы номинантов на «Оскар» вошел сертификат на липосакцию

Как уточняет издание, это медицинское учреждение специализируется на липосакции рук и ног. Номинантам предложат процедуры на сумму до $20 тысяч.

Помимо прочего среди подарков также туры на Мальдивы и курорты Испании, косметика и украшения.

Ранее сообщалось, что российский актер Юра Борисов номинирован на премию «Оскар» за роль второго пана в фильме американского режиссера Шона Бэйкера «Анора». При этом букмекеры онлайн-платформы Polymarket предположили, что «Анора» с вероятностью 67% победит на «Оскаре» как лучший фильм, передает «Радиоточка НСН».



