СМИ: В подарочные наборы номинантов на «Оскар» вошел сертификат на липосакцию
В подарочные наборы, которые организаторы подготовили для номинантов премии «Оскар», вошли сертификаты в клинику пластической хирургии ArtLipo, сообщает The Sun.
Как уточняет издание, это медицинское учреждение специализируется на липосакции рук и ног. Номинантам предложат процедуры на сумму до $20 тысяч.
Помимо прочего среди подарков также туры на Мальдивы и курорты Испании, косметика и украшения.
Ранее сообщалось, что российский актер Юра Борисов номинирован на премию «Оскар» за роль второго пана в фильме американского режиссера Шона Бэйкера «Анора». При этом букмекеры онлайн-платформы Polymarket предположили, что «Анора» с вероятностью 67% победит на «Оскаре» как лучший фильм, передает «Радиоточка НСН».
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