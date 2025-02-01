Безруков, Урсуляк и «Воздух»: В Москве вручили «Золотого орла»

НАГРАДЫ ПРЕМИИ

Приз за вклад в российский кинематограф получил автор рок-оперы «Юнона и Авось», музыки к фильмам «Вам и не снилось», «Остров сокровищ» и многих других картин, композитор Алексей Рыбников. Статуэтку ему вручил генеральный директор «Мосфильма», режиссер Карен Шахназаров. Для композитора это уже третья награда. В прошлом году он также получил «Золотого орла» за музыку к фильму режиссера Игоря Волошина «Повелитель ветра».

Победителем в номинации «Лучший режиссер» стал Владимир Грамматиков. Он получил «Золотого орла» за работу над фильмом «Смотри на меня!».