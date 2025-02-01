Безруков, Урсуляк и «Воздух»: В Москве вручили «Золотого орла»
На премии лучшим игровым фильмом 2024 года была признана военная драма Алексея Германа-младшего «Воздух».
Вечером 31 января в Москве на киностудии «Мосфильм» прошла 23-я церемония вручения премии «Золотой орел». Ведущими стали актеры Александр Петров и Юлия Хлынина.
НАГРАДЫ ПРЕМИИ
Приз за вклад в российский кинематограф получил автор рок-оперы «Юнона и Авось», музыки к фильмам «Вам и не снилось», «Остров сокровищ» и многих других картин, композитор Алексей Рыбников. Статуэтку ему вручил генеральный директор «Мосфильма», режиссер Карен Шахназаров. Для композитора это уже третья награда. В прошлом году он также получил «Золотого орла» за музыку к фильму режиссера Игоря Волошина «Повелитель ветра».
Победителем в номинации «Лучший режиссер» стал Владимир Грамматиков. Он получил «Золотого орла» за работу над фильмом «Смотри на меня!».
«Золотого орла» за «Лучшую мужскую роль» в фильме «Воздух» забрал актер Сергей Безруков. «Лучшей актрисой» по итогам церемонии стала Александра Урсуляк. Она получила статуэтку за роль в фильме «Смотри на меня!».
Также за «Лучшую женскую роль второго плана» в фильме «Воздух» «Золотого орла» получила актриса Елена Лядова. «Лучшим актером второго плана» стал Роман Мадянов. Он получил награду за роль в ленте Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева «Любовь Советского Союза» посмертно. Приз забрал его сын.
«Я уже стоял однажды на этой сцене и принимал приз за отца. На тот момент он был на спектакле, но, к сожалению, теперь его нет с нами», - приводят слова наследника актера «Известия».
Между тем, победителями в номинациях «Лучший актер онлайн-сериала» и «Лучшая актриса онлайн-сериала» стали Владимир Вдовиченков (за роль в «Противостоянии») и Карина Разумовская (за роль в «Трассе»). Вторая лента стала победителем в номинации «Лучший сериал онлайн-платформ». В ней также были представлены «Противостояние» Тимура Алпатова и «Золотое дно» Ильи Ермолова. При этом «Лучшим телевизионным сериалом» был признан «Столыпин» режиссера Алексея Андрианова.
ПОБЕДНЫЙ «ВОЗДУХ»
И все же одна из главных интриг вечера заключалась в том, какая из отечественных картин получит «Золотого орла» как «Лучший игровой фильм». За статуэтку боролись сразу пять лент: «Воздух», «Вечная зима», «Любовь Советского Союза», «Смотри на меня!» и «Сто лет тому вперед». Победу в этой номинации одержала военная драма режиссера Алексея Германа-младшего «Воздух».
«Достойный режиссер, достойное кино, достойная тема защитников Отечества. "Орлу" для того, чтобы летать, необходим "Воздух", – сказал народный артист РФ и режиссер Сергей Безруков, объявляя победителя.
Всего «Воздух» одержал победу в шести номинациях: за «Лучшие визуальные эффекты», «Лучший монтаж», «Лучшую работу звукорежиссера» и другие. Рекордсменом по количеству наград на этой церемонии также стала лента «Любовь Советского Союза». Создатели этой картины забрали «Золотого орла» за «Лучшая музыка к фильму», а также за победу в номинациях «Лучшие художники по костюмам», «Лучший сценарий» и «Лучшая операторская работа».
Военная драма «Воздух» рассказывает о борьбе смешанного авиационного полка, в который попали девушки-летчицы. Каждый день в череде воздушных схваток они подтверждают, что могут воевать наравне с мужчинами.
Роли в фильме исполнили Анастасия Талызина, Аглая Тарасова, Сергей Безруков, Елена Лядова и другие. Продюсерами ленты выступили Константин Эрнст, Артем Васильев, Сергей Титинков. Общие сборы «Воздуха» в прокате, по данным Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС), составили более 502 млн рублей.
Премия «Золотой орел» была учреждена в 2002 году Национальной академией кинематографических искусств и наук России и присуждается по итогам голосования членов академии. Обычно она проходит в первом павильоне «Мосфильма». Отбор фильмов по номинациям осуществляет Экспертный совет.
На церемонии награждают режиссеров, актеров, композиторов, операторов, костюмеров и других работников киноиндустрии. Награду в том числе вручают за «Лучший игровой фильм», «Лучший анимационный фильм», «Лучший телевизионный сериал» и с 2022 года — за «Лучший сериал онлайн-платформы».
За 2024 год «Золотого орла» в категории «Лучший неигровой фильм» получил «Огненный лис», который снял режиссер Дмитрий Шпиленок. Как «Лучший короткометражный фильм» — «30 секунд» Ивана Соснина, «Лучший анимационный фильм» — «Необыкновенная история одного льва» Оксаны Холодовой и другие работы.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что российского актера Юрия Борисова номинировали на премию «Оскар» за роль второго плана в фильме режиссера Шона Бэйкера «Анора».
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