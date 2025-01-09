«Хаос, ад и Апокалипсис»: Звезды Голливуда спасаются от пожаров в Калифорнии

ГОЛЛИВУД В ОГНЕ: ОТ ДИ КАПРИО ДО ХОПКИНСА

Новый киногод начался с вручения премии «Золотой глобус», триумфаторами которой стали фильмы «Бруталист» и «Эмилия Перес», однако 7 января к северу от Лос-Анджелеса, в районе, примыкающем к горам Санта-Моника, начался пожар, который называют одним из самых масштабных в истории Калифорнии.

Сгорело уже не менее тысячи домой, предписания эвакуироваться получили 130 тысяч человек. Огонь добрался до элитного района Пасифик-Палисейдс и особняков звезд, угрожая голливудской Аллее славы и Dolby Theater, в котором проходит церемония вручения «Оскара».

СМИ сообщают, что сгорели роскошные дома Пэрис Хилтон, Энтони Хопкинса, Леонардо ДиКаприо, Джеймса Вудса (известного по фильму «Однажды в Америке»), Адама Броди («Мистер и миссис Смит»), Билли Кристала («Анализируй это»), Джона Гудмена («Большой Лебовски») и других звезд.

«Мы растили наших детей и внуков здесь. Каждый уголок нашего дома был наполнен любовью. Прекрасные воспоминания, которые невозможно забыть. Мы, конечно, опечалены, но с любовью наших детей и друзей мы справимся с этим», - заявил Билли Кристал, от особняка которого, в котором он с семьей проживал с 1979 года, остался только теннисный корт.

От пляжного дома Пэрис Хилтон в Малибу осталась лишь груда горящих обломков. Она призналась в соцсетях, что «было невыносимо смотреть, как наш дом горит в прямом эфире».

«Вчера ты наслаждался бассейном, а сегодня это похоже на ад — хаос, охвативший весь район», — сказал в эфире CNN Джеймс Вудс, в глазах которого стояли слезы.

Бен Аффлек покинул особняк в Пасифик-Палисейдс, Джейми Ли Кертис также эвакуировалась и не знает, сгорел ли ее дом. А вот звезда фильма «Топ Ган: Мэверик» Майлз Теллер остался без «дома мечты» за $7,5 млн, в котором были кинотеатр, пять спален и семь ванных комнат.

«Когда я ехал к мобильному штабу, вокруг словно был Апокалипсис. Ничего не видно, повсюду огонь, падающие прямо на дорогу деревья и много-много домов, охваченных огнем», — рассказал глава пожарной службы города Пасадина Чед Аугустин.

Сообщается, что в зоне пожаров также находятся дома Тома Хэнкса, Рианны, Брэдли Купера и Дженнифер Энистон. Бессильны перед стихией оказалась и представители политической элиты. Так, стало известно, что сгорел дом сына действующего президента США Хантера Байдена стоимостью $4,2 млн, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».