«Хаос, ад и Апокалипсис»: Звезды Голливуда спасаются от пожаров в Калифорнии
Пэрис Хилтон назвала невыносимым пожар своего дома в Малибу, Джеймс Вудс не смог сдержать слез, а Алексей Воробьев назвал главным спасение пёсика.
Лесные пожары в Калифорнии обернулись огненным Апокалипсисом, добравшимся до Голливудских холмов и особняков звезд. Своих домов уже лишились Леонардо ДиКаприо, Пэрис Хилтон, Энтони Хопкинс, Джеймс Вудс и другие знаменитости, в числе эвакуировавшихся оказалось и российский актер Алексей Воробьёв, проживающий в Лос-Анджелесе.
На этом фоне перенесли объявление номинантов на кинопремию «Оскар», а в сети уже завирусилось фото с охваченными огнем буквами Hollywood.
ГОЛЛИВУД В ОГНЕ: ОТ ДИ КАПРИО ДО ХОПКИНСА
Новый киногод начался с вручения премии «Золотой глобус», триумфаторами которой стали фильмы «Бруталист» и «Эмилия Перес», однако 7 января к северу от Лос-Анджелеса, в районе, примыкающем к горам Санта-Моника, начался пожар, который называют одним из самых масштабных в истории Калифорнии.
Сгорело уже не менее тысячи домой, предписания эвакуироваться получили 130 тысяч человек. Огонь добрался до элитного района Пасифик-Палисейдс и особняков звезд, угрожая голливудской Аллее славы и Dolby Theater, в котором проходит церемония вручения «Оскара».
СМИ сообщают, что сгорели роскошные дома Пэрис Хилтон, Энтони Хопкинса, Леонардо ДиКаприо, Джеймса Вудса (известного по фильму «Однажды в Америке»), Адама Броди («Мистер и миссис Смит»), Билли Кристала («Анализируй это»), Джона Гудмена («Большой Лебовски») и других звезд.
«Мы растили наших детей и внуков здесь. Каждый уголок нашего дома был наполнен любовью. Прекрасные воспоминания, которые невозможно забыть. Мы, конечно, опечалены, но с любовью наших детей и друзей мы справимся с этим», - заявил Билли Кристал, от особняка которого, в котором он с семьей проживал с 1979 года, остался только теннисный корт.
От пляжного дома Пэрис Хилтон в Малибу осталась лишь груда горящих обломков. Она призналась в соцсетях, что «было невыносимо смотреть, как наш дом горит в прямом эфире».
«Вчера ты наслаждался бассейном, а сегодня это похоже на ад — хаос, охвативший весь район», — сказал в эфире CNN Джеймс Вудс, в глазах которого стояли слезы.
Бен Аффлек покинул особняк в Пасифик-Палисейдс, Джейми Ли Кертис также эвакуировалась и не знает, сгорел ли ее дом. А вот звезда фильма «Топ Ган: Мэверик» Майлз Теллер остался без «дома мечты» за $7,5 млн, в котором были кинотеатр, пять спален и семь ванных комнат.
«Когда я ехал к мобильному штабу, вокруг словно был Апокалипсис. Ничего не видно, повсюду огонь, падающие прямо на дорогу деревья и много-много домов, охваченных огнем», — рассказал глава пожарной службы города Пасадина Чед Аугустин.
Сообщается, что в зоне пожаров также находятся дома Тома Хэнкса, Рианны, Брэдли Купера и Дженнифер Энистон. Бессильны перед стихией оказалась и представители политической элиты. Так, стало известно, что сгорел дом сына действующего президента США Хантера Байдена стоимостью $4,2 млн, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
ОТ РОССИИ ДО «ОСКАРА»: «ГЛАВНОЕ, ЧТО ПЁСИК СО МНОЙ»
Огненный шквал в Калифорнии ударил и по российскому актеру Алексею Воробьеву, работающего в последнее время на два континента. Певец, представлявший Россию на «Евровидении- 2011» под псевдонимом Alex Sparrow, оказался успешен и в другом амплуа, снявшись в двух десятках фильмов и сериалов.
В конце августа сообщалось, что в Лос-Анджелесе состоялась премьера фильма «Рейган», в котором Воробьев сыграл «молодого Путина». Ну а сейчас ему пришлось вместе с собакой по кличке Моцарт покинуть дом в Лос-Анджелесе.
«Мы были вынуждены эвакуироваться. Но самое главное, что пёсик со мной. Это единственное, из-за чего я переживал, когда увидел огонь. Знаете, когда стоишь на террасе и наблюдаешь, как дикий пожар пожирает дом за домом в паре километров от тебя, начинаешь осознавать бессмысленность попыток сохранить имущество», - отметил Воробьев.
Из-за пожаров Академия кинематографических искусств и наук перенесла объявление номинантов на премию «Оскар» с 17 на 19 января. Голосование должно было закончиться 12 января, однако большинство киноакадемиков живет в Калифорнии, и сроки подвинули на два дня. Гильдия сценаристов США (WGA) также объявила, что переносит на 13 января объявление номинантов на свою премию.
На этом фоне в интернете уже начало гулять фото с знаменитой надписью Hollywood на фоне огня. Кинокритик Зинаида Пронченко опубликовала ее у себя в соцсетях с подписью «Последние времена», однако СМИ пишут, что это фейк.
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