Юра Борисов отдаст «Оскар» маме, если получит награду

В интервью Амелии Димолденберг актер также признался, что его мама хранит все его награды, однако отметил, что не знает, где мама могла бы поставить «Оскар».

Также Борисов подчеркнул, что уважает премии, поскольку они позволяют ему «совершить следующие шаги».

Ранее главный редактор портала «ProfiCinema» Нина Ромодановская заявила НСН, что роль Борисова в фильме «Анора» намного ярче работы Кирана Калкина в «Настоящей боли», но он проигрывает ему в премиях по инерции.

