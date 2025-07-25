При этом первый этап плана по свержению, судя по всему, уже начал реализовываться — Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, который восстанавливает полномочия НАБУ и САП, сообщает «Страна.ua».

В документе указано, что офису генпрокурора Украины запрещено отдавать приказы и управлять антикоррупционными органами. Работники САП подчиняются лишь руководителю САП, его первому заместителю и заместителю. Вместе с тем проверки на полиграфе вводится для имеющих доступ к гостайне детективов НАБУ.

Проголосовать по законопроекту Верховная Рада должна до 29 июля.

Представленный Зеленским новый законопроект одобрило НАБУ. В бюро заявили, что документ восстанавливает гарантии независимости и все процессуальные полномочия НАБУ и САП. Антикоррупционные органы призвали Верховную Раду Украины принять инициативу президента за основу как можно скорее, так как это предотвратит угрозы для расследуемых НАБУ и САП уголовных производств.

НОВЫЙ МАЙДАН?

Напомним, на фоне решения Верховной Рады и Зеленского ограничить полномочия и лишить независимости НАБУ и САП, которое было принято 22 июля, по всей Украине вспыхнули акции протеста. Так, несколько тысяч человек собрались с плакатами в защиту НАБУ в центре Киева. Начались на митинге и скачки под лозунг Евромайдана «Кто не скачет, тот москаль».

Десятки человек собрали акции протесте во Львове , собравшиеся выкрикивали «Руки гэть от НАБУ».

В Харькове собравшимися скандировалась знаменитые фразы Зеленского «Украина — нэ Россия!» и «Я не лох».

Кроме того, митинги состоялись в Хмельницком, Одессе, Днепропетровске, Черновцах, Тернополе, Житомире и Николаеве. Протестующие выходили на улицы с плакатами «Коррупция убивает», «Сливаете НАБУ? Будем сливать вас», «Снова к Европе спиной?», «Смерть диктатуре» и «Нет ликвидации права на справедливость.

Присоединиться к протестующим пообещала и депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая. Правда, сделать это она пообещала для того, чтобы привлечь внимание к проблемам в рядах ВСУ, ТЦК и «преступлениям главкома ВСУ Александра Сырского».

«Сегодня я приду, присоединюсь. Но со своей болью. Потому что, как я понимаю, других способов быть услышанной у меня нет. И посмотрим, готово ли гражданское общество говорить о реформе ВСУ, мобилизации, Покровске или реформе СБУ», — отметила она.