«Назад сдал — контроль потерял»: На Украине разработали план по свержению Зеленского
Отказ президента Украины Владимира Зеленского от ограничения полномочий НАБУ и САП может лишить его контроля над вертикалью власти и впоследствии привести к добровольной отставке или насильственному свержению украинского лидера.
Против украинского лидера Владимира Зеленского на Украине был разработан трехэтапный план по свержению. Об этом со ссылкой на источники сообщило украинское издание «Страна.ua».
Первый этап подразумевает отмену Зеленским изменений в законы об антикоррупционных органах — Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) и Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) (соответствующий законопроект был принят Верховной Радой 22 июля). Если Зеленский согласится с этим, отмечает СМИ, он продемонстрирует стратегическую слабость и лишится контроля над вертикалью власти, так как у него не будет теперешней верности и лояльности со стороны силовых ведомств.
На втором этапе предполагается отставка главы офиса президента Украины Андрея Ермака и главы правительства Юлии Свириденко. Отмечается, что Зеленскому предложат в истории с урезанием полномочий НАБУ сделать Ермака козлом отпущения и уволить. Для достижения цели планируется использовать недовольство Ермаком в команде Зеленского. Наиболее яркие противники Ермака — начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), а также лидер фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия.
На третьем этапе на фоне продолжения митингов Зеленскому предложат либо уйти в отставку, либо продолжить занимать свой пост формально, не имея полномочий управлять страной. Рассматривается и более жесткий вариант — принуждение Зеленского к отставке и его свержение в случае отказа добровольно уйти с поста.
При этом первый этап плана по свержению, судя по всему, уже начал реализовываться — Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, который восстанавливает полномочия НАБУ и САП, сообщает «Страна.ua».
В документе указано, что офису генпрокурора Украины запрещено отдавать приказы и управлять антикоррупционными органами. Работники САП подчиняются лишь руководителю САП, его первому заместителю и заместителю. Вместе с тем проверки на полиграфе вводится для имеющих доступ к гостайне детективов НАБУ.
Проголосовать по законопроекту Верховная Рада должна до 29 июля.
Представленный Зеленским новый законопроект одобрило НАБУ. В бюро заявили, что документ восстанавливает гарантии независимости и все процессуальные полномочия НАБУ и САП. Антикоррупционные органы призвали Верховную Раду Украины принять инициативу президента за основу как можно скорее, так как это предотвратит угрозы для расследуемых НАБУ и САП уголовных производств.
НОВЫЙ МАЙДАН?
Напомним, на фоне решения Верховной Рады и Зеленского ограничить полномочия и лишить независимости НАБУ и САП, которое было принято 22 июля, по всей Украине вспыхнули акции протеста. Так, несколько тысяч человек собрались с плакатами в защиту НАБУ в центре Киева. Начались на митинге и скачки под лозунг Евромайдана «Кто не скачет, тот москаль».
Десятки человек собрали акции протесте во Львове , собравшиеся выкрикивали «Руки гэть от НАБУ».
В Харькове собравшимися скандировалась знаменитые фразы Зеленского «Украина — нэ Россия!» и «Я не лох».
Кроме того, митинги состоялись в Хмельницком, Одессе, Днепропетровске, Черновцах, Тернополе, Житомире и Николаеве. Протестующие выходили на улицы с плакатами «Коррупция убивает», «Сливаете НАБУ? Будем сливать вас», «Снова к Европе спиной?», «Смерть диктатуре» и «Нет ликвидации права на справедливость.
Присоединиться к протестующим пообещала и депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая. Правда, сделать это она пообещала для того, чтобы привлечь внимание к проблемам в рядах ВСУ, ТЦК и «преступлениям главкома ВСУ Александра Сырского».
«Сегодня я приду, присоединюсь. Но со своей болью. Потому что, как я понимаю, других способов быть услышанной у меня нет. И посмотрим, готово ли гражданское общество говорить о реформе ВСУ, мобилизации, Покровске или реформе СБУ», — отметила она.
РЕАКЦИЯ ЗАПАДА
Выразили недовольство решением Зеленского и на Западе. Так, в Европе напомнили, что финансовая поддержка Киева связана с независимостью антикоррупционных институций, в частности, НАБУ и САП.
Кроме того, британская газета The Times отметила, что соответствующая инициатива Зеленского способна существенно пошатнуть репутацию украинского лидера на международной арене. Издание назвало данное решение «крупнейшей авантюрой» в политической карьере Зеленского, которая заставляет усомниться в готовности Украины к вступлению в Евросоюз и ведет к конфликту власти и украинской общественности.
Отмечается, что пока акции протеста немногочисленные, однако, не преминула напомнить The Times, Майдан 2014 года также начинался с малочисленных собраний.
С резкой критикой ограничения полномочий НАБУ и САП обрушился и американский сенатор, республиканец Линдси Грэм (внесен в России в перечень террористов и экстремистов). С осуждением политики украинского лидера он выступил в совместном заявлении с сенатором от Демократической партии Джин Шахин.
По их словам, закон подрывает прогресс Украины в борьбе с коррупцией и «противоречит ожиданиям как украинского общества, так и международного сообщества.
«В интересах Украины — и в наших собственных — оправдать ожидания ее граждан и обеспечить, чтобы структуры управления гарантировали экономическое процветание Украины и будущие инвестиции США», — подчеркнули они.
С призывом отменить закон о ликвидации независимости НАБУ и САП выступала и еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос в интервью польскому англоязычному каналу TVP World.
«Борьба с коррупцией - одно из основных требований на пути к присоединению к ЕС, и это обязательное условие, чтобы в государстве существовали независимые антикоррупционные агентства и организации», — подчеркнула она.
О том, что протесты на Украине могут привести к падению режима Зеленского, заявлял в интервью НСН и экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник.
«Чувствуется какая-то единая рука, которая управляет протестами. Главным образом требования направлены на то, чтобы Зеленский и Ермак ушли в отставку. Зеленский получил очень серьезный удар, потому что вдруг в вечернем выступлении объявил, что услышал улицу и поручил подготовить поправки к подписанному закону. Он дал неделю на это, хотя Рада ушла на каникулы до 20 августа, а митингующие говорят, что будут продолжать, пока закон не изменят. Вдруг глава МВД заявляет, что во время митингов нарушений закона не было. При этом военное положение запрещает проведение таких митингов, и силовики раньше пресекали попытки выступлений членов семей погибших и пропавших бойцов ВСУ. Так что, лиха беда начало. Потом к протестам присоединятся как раз эти родственники, а применять силу невозможно. Может очень интересная игра начаться», — сказал Олейник.
Собеседник НСН добавил, что Зеленский мог ограничить НАБУ и САП из-за того, что они стали подбираться к его ближайшему окружению.
«Было принято политическое решение. Эти органы начали серьезно интересоваться не только соратниками, но и «кошельками» Зеленского и Ермака. Это и вице-премьер Алексей Чернышов, которого НАБУ обвинило в злоупотреблении властью и незаконном обогащении, и Ольга Стефанишина, которая была вице-премьером, а теперь отправлена послом в США от греха подальше. Начали обыски Резникова, бывшего министра обороны, при котором закупали для армии яйца по 17 гривен за штуку. Удивила позиция генерального прокурора, который заявил, что с ним никто вообще не советовался при разработке закона о переподчинении ему этих антикоррупционных структур», — отметил он, добавив, что текущей ситуацией может воспользоваться президент США Дональд Трамп, чтобы дистанцироваться от украинской тематики.
НЕ ЗАКОНЧАТ К 2034?
На фоне протестов на Украине прогноз относительно перспектив российско-украинского конфликта сделал украинский посол в Великобритании, экс-главком ВСУ Валерий Залужный в интервью LB.ua.
По его мнению, если стратегия Киева не изменится, противостояние Москвы и Киева может не завершиться и через десять лет.
«Если мы будем пытаться только прекращение огня провести, не сформировав на будущее защиту свою, то война продлится еще ого-го... дай бог, чтобы она закончилась в 2034-м», — отметил он.
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