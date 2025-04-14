«На майские праздники в этом году ожидается только один кассовый фильм «В списках не значился». Все остальное очень ограниченного проката. На большие результаты этого фильма тоже не рассчитываем, но я фильм пока не видела, говорить сложно. Если майские праздники будут теплыми, они, конечно, не про кино. Это дача, шашлыки, гуляния и отпуска. Многие берут несколько выходных между майскими за свой счет, чтобы уехать. Майские праздники очень редко показывали хорошие результаты, даже с хорошими фильмами. А сейчас у нас всего потенциально один хит, коэффициент удачности уменьшается. Если с погодой не повезет, то больше повезет кинотеатрам», - рассказала она.

До этого председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков в интервью НСН отмечал, что любой военный фильм, который выйдет в прокат с 1 по 9 мая, сможет сделать кассу до 500 миллионов. Он подчеркнул, что кинотеатры отмечают повышенный интерес к военной тематике в этом году.

Кинотеатры не смогли предложить мощные новинки в прошедшие майские праздники, поэтому зритель выбрал другой вид досуга, заявил член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев в беседе с НСН в прошлом году.

