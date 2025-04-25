Картина «Элизиум» получила главный приз ММКФ - «Золотого Святого Георгия» за «Лучший фильм». Помимо прочего режиссера проекта Прадип Курба также удостоился «Серебряного Святого Георгия» за лучшую режиссуру. Герман-младший заметил, что все члены жюри отдали предпочтение этой работе.

«Все решили единогласно. Впечатлило то, с какой эмпатией и нежностью сделана картина, как рассказана история, киноязык, детали, игра актеров, операторская работа. Также то, что в фильме нет никаких ненужных спекуляций. Это картина очень чистая, честная, не спекулятивно современная, очень человеческая, мудрая. Это комплекс того, что когда-то в кино встречалось гораздо чаще, чем сейчас. Плюс, видно, что это режиссер думающий, умный, профессиональный, решающий многие проблемы, которые встают перед режиссерами, блестящим путем», - сказал он.