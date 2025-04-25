Герман-младший объяснил, почему индийский фильм стал лучшим на ММКФ

Фильм индийского режиссера «Элизиум» создан с особой эмпатией и честностью, при этом в картине нет современных спекуляций, сказал НСН Алексей Герман-младший.

Фильм «Элизиум» индийского режиссера Прадипа Курба, представленный в основном конкурсе 47-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ), поразил киноязыком, операторской работой и чистотой, рассказал в интервью НСН режиссер Алексей Герман-младший, ставший членом жюри основной программы фестиваля.

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Картина «Элизиум» получила главный приз ММКФ - «Золотого Святого Георгия» за «Лучший фильм». Помимо прочего режиссера проекта Прадип Курба также удостоился «Серебряного Святого Георгия» за лучшую режиссуру. Герман-младший заметил, что все члены жюри отдали предпочтение этой работе.

«Все решили единогласно. Впечатлило то, с какой эмпатией и нежностью сделана картина, как рассказана история, киноязык, детали, игра актеров, операторская работа. Также то, что в фильме нет никаких ненужных спекуляций. Это картина очень чистая, честная, не спекулятивно современная, очень человеческая, мудрая. Это комплекс того, что когда-то в кино встречалось гораздо чаще, чем сейчас. Плюс, видно, что это режиссер думающий, умный, профессиональный, решающий многие проблемы, которые встают перед режиссерами, блестящим путем», - сказал он.

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При этом награду за лучшую мужскую роль по итогу фестиваля забрал актер Евгений Цыганов за работу в фильме «Семейное счастье» Стаси Толстой. Картина, созданная по мотивам одноименного романа Льва Толстого, тоже была включена в основную программу ММКФ. Собеседник НСН отметил, что этот проект не является исключительно фестивальным.

«Это особая картина, думаю, ее посмотрят, она не пропадет. Это не фестивальный или коммерческий фильм, а что-то между, что неплохо», - заявил Герман-младший.

В конкурсной программе ММКФ «Русские премьеры» победу и «Серебряного Святого Георгия» присудили фильму «Мужу привет» режиссера Антона Маслова с Юлией Пересильд и Владимиром Вдовиченковым. Фильм, как отмечают критики, снят в жанровых традициях советского кино, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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