Мишустин: В России ликвидировали 185 незаконных городских свалок
Более 180 несанкционированных городских свалок ликвидировали в России в последние шесть лет. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе пленарного заседания международной экологической конференции.
Глава правительства напомнил, что в стране был запущен проект «Генеральная уборка», направленный на устранение вреда природе, «который накапливался десятилетиями».
«За последние шесть лет были ликвидированы 185 несанкционированных городских свалок. Опасные скважины, заброшенные промышленные предприятия», - отметил Мишустин.
Премьер добавил, что также в РФ подняли со дна морей и утилизировали свыше 200 затонувших кораблей.
Между тем в июне в населенных пунктах Ямало-Ненецкого автономного округа ликвидировали семь свалок и вывезли 1200 кубических метров мусора, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru