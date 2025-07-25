Мишустин: В России ликвидировали 185 незаконных городских свалок

Более 180 несанкционированных городских свалок ликвидировали в России в последние шесть лет. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе пленарного заседания международной экологической конференции.

Глава правительства напомнил, что в стране был запущен проект «Генеральная уборка», направленный на устранение вреда природе, «который накапливался десятилетиями».

«За последние шесть лет были ликвидированы 185 несанкционированных городских свалок. Опасные скважины, заброшенные промышленные предприятия», - отметил Мишустин.

Премьер добавил, что также в РФ подняли со дна морей и утилизировали свыше 200 затонувших кораблей.

Между тем в июне в населенных пунктах Ямало-Ненецкого автономного округа ликвидировали семь свалок и вывезли 1200 кубических метров мусора, пишет Ura.ru.

