Третий фильм кинофраншизы «Холоп» с Милошем Биковичем о перевоспитании мажора выйдет в широкий прокат в 2026 году, заявил РИА Новости режиссер проекта Клим Шипенко. По его словам, точная дата выхода картины, которая только разрабатывается, пока не определена. Исаев отметил, что новый фильм обладает большим кассовым потенциалом.

«На мой взгляд, у "Холопа" абсолютно есть потенциал, второй фильм это доказал. Если у третьей картины будет достойный сценарий, останется неизменным высокий уровень юмора и драйва, сохранится каст, эмоциональный стержень, то, уверен, при правильной дате и достойном продвижении картина вполне может претендовать на сборы в районе двух-трех миллиардов рублей. "Холоп" — та франшиза, которая еще не выработала свой потенциал. Главное, чтобы это не свалилось в какие-то сюрреалистические сюжеты, а было смотрибельно, достойно и весело», - сказал он.