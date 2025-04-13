Фильм «Батя 2. Дед» заработал миллиард рублей в российском прокате
Кассовые сборы ленты «Батя 2. Дед» превысили 1 млрд рублей. Это следует из данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) на 16:00 (мск) 13 апреля.
Миллиард был взят на 11-й день проката ленты.
Комедия Ильи Учителя стала 35-й российской картиной, преодолевшей миллиардный сбор в отечественном прокате, и шестой, добившейся этого успеха в 2025 году. Ранее миллиард пробили такие фильмы, как «Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича», «Финист. Первый богатырь», «Елки 11», «Домовёнок Кузя» и «Пророк. История Александра Пушкина».
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