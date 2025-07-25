Цельнометаллический фургон от «АвтоВАЗа», который должен вскоре выйти на рынок под новым брендом SKM, призван заменить «ГАЗель» и УАЗ СГР «Буханку». Эта модель имеет определенный спрос, заявил НСН в комментарии вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.

Как стало известно, «АвтоВАЗ» начал дорожные испытания этого фургона. Снимки новинки появились в сети — автомобиль засняли у въезда на территорию завода в Тольятти. Автомобиль внешне полностью повторяет китайскую модель SRM, которую и называют основой для вазовского SKM. Предполагается, что в линейке SKM появятся и фургоны, и пассажирские версии минивэнов. Как заявил производитель, задача бренда — быстро выйти на рынок лёгких коммерческих автомобилей, где конкуренция минимальна.

«На самом деле машина востребована. Лишь бы малый бизнес сохранился, кому нужен этот автомобиль. Другое дело, что отсутствие гибкости «АвтоВАЗа» в плане ценообразования – это всегда проблема. Но расширение линейки – это правильный шаг. Велика вероятность, что такие фургоны будут появляться, в том числе, у конкурентов АвтоВАЗа, может быть, у Sollers, у ГАЗа. Однако, скорее, в небольших количествах», - отметил собеседник НСН.