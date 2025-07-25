«Убийца ГАЗели»? Судьбу нового фургона «АвтоВАЗа» связали с ценой

Новая модель нужна малому бизнесу, заявил НСН вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.

Цельнометаллический фургон от «АвтоВАЗа», который должен вскоре выйти на рынок под новым брендом SKM, призван заменить «ГАЗель» и УАЗ СГР «Буханку». Эта модель имеет определенный спрос, заявил НСН в комментарии вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.

Как стало известно, «АвтоВАЗ» начал дорожные испытания этого фургона. Снимки новинки появились в сети — автомобиль засняли у въезда на территорию завода в Тольятти. Автомобиль внешне полностью повторяет китайскую модель SRM, которую и называют основой для вазовского SKM. Предполагается, что в линейке SKM появятся и фургоны, и пассажирские версии минивэнов. Как заявил производитель, задача бренда — быстро выйти на рынок лёгких коммерческих автомобилей, где конкуренция минимальна.

«На самом деле машина востребована. Лишь бы малый бизнес сохранился, кому нужен этот автомобиль. Другое дело, что отсутствие гибкости «АвтоВАЗа» в плане ценообразования – это всегда проблема. Но расширение линейки – это правильный шаг. Велика вероятность, что такие фургоны будут появляться, в том числе, у конкурентов АвтоВАЗа, может быть, у Sollers, у ГАЗа. Однако, скорее, в небольших количествах», - отметил собеседник НСН.
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По оценке Яна Хайцеэра, в дальнейшем «АвтоВАЗ» предполагает какую-то локализацию производства, в противном случае, стоимость фургона может отпугнуть покупателей.

«Видимо, на это все и рассчитано. Соответственно, если это произойдет, то утилизационный сбор будет возвращаться. Если же этого не случится, то ситуация мне будет напоминать продукцию некоторых других производителей, а также самого «АвтоВАЗа». У него была коллаборация с китайским Chery Tiggo, и, по-моему, проект не очень-то взлетел. Давайте посмотрим на ценообразование. Единственное, в чем я уверен, что сильно дешево это не будет», - констатировал вице-президент Национального союза автомобилистов.

Ранее глава профсоюза «Таксист» Андрей Попков в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» назвал две основные претензии перевозчиков к компании «АвтоВАЗ» - высокая цена и недолгий пробег.

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Фото: официальный сайт АО «АвтоВАЗ»/info.avtovaz.ru
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