В Индии четыре ребенка погибли при обрушении крыши школы

Крыша здания начальной школы обрушилась в штате Раджастхан на северо-западе Индии. Об этом пишет агентство ANI.

«В результате обрушения крыши начальной школы Пиплоди в Джхалаваре погибли три-четыре ученика», - заявил полицейский Амит Кумар.

Он добавил, что многие дети получили травмы.

В результате ЧП под завалами могли оказаться более 60 учеников. Специалисты ведут спасательные работы.

Ранее в индийском городе Пуна обрушился популярный у туристов мост через реку Индраяни. В результате погибли четыре человека, более ста пострадали, пишет 360.ru.

