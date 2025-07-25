В Индии четыре ребенка погибли при обрушении крыши школы
25 июля 202508:20
Крыша здания начальной школы обрушилась в штате Раджастхан на северо-западе Индии. Об этом пишет агентство ANI.
«В результате обрушения крыши начальной школы Пиплоди в Джхалаваре погибли три-четыре ученика», - заявил полицейский Амит Кумар.
Он добавил, что многие дети получили травмы.
В результате ЧП под завалами могли оказаться более 60 учеников. Специалисты ведут спасательные работы.
Ранее в индийском городе Пуна обрушился популярный у туристов мост через реку Индраяни. В результате погибли четыре человека, более ста пострадали, пишет 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru