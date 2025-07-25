Над Россией уничтожили 105 украинских БПЛА

Дежурные средства ПВО минувшей ночью нейтрализовали 105 беспилотников ВСУ над девятью регионами России. Об этом сообщило Минобороны.

«В течение прошедшей ночи... уничтожены и перехвачены 105 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - говорится в сообщении.

Так, 26 БПЛА сбили в Белгородской области, 25 – в Брянской, 23 – в Ростовской, девять – над Азовским морем, восемь – в Краснодарском крае. Кроме того, пять дронов ликвидировали над Ставропольским краем, по три – над Курской и Тамбовской областями, два – над Воронежской областью, еще один – над Орловской.

Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил о самой масштабной атаке БПЛА в регионе. По его словам, над Невинномысском сбили 37 дронов, никто не пострадал, пишет Ura.ru.

