Хуснуллин допустил снижение ключевой ставки на 2 процентных пункта

Минувшей ночью Ставропольский край подвергся самой массированной атаке беспилотников В результате вторжения ВСУ в Курскую область в августе 2024 года погибли более 330 мирных жителей Задержка багажа на рейсах Turkish Airlines в Петербург связана с мерами безопасности Лидер панк-группы «Бригадный подряд» надеется, что поклонников рок-музыки не будут наказывать за жест «коза» на фоне запрета сатанизма