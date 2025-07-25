Хуснуллин допустил снижение ключевой ставки на 2 процентных пункта
25 июля 202507:57
Банк России может снизить ключевую ставку на два процентных пункта. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.
По словам зампреда правительства, с точки зрения строительной отрасли хотелось бы снижения этого показателя на 4 п. п. «минимум».
«Но думаю, что будет 2», - рассказал Хуснуллин ТАСС.
В июне Центробанк снизил ключевую ставку до 20%, напоминает 360.ru. Регулятор проведет очередное заседание по этому вопросу в пятницу, 25 июля.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru