Хуснуллин допустил снижение ключевой ставки на 2 процентных пункта

Банк России может снизить ключевую ставку на два процентных пункта. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

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По словам зампреда правительства, с точки зрения строительной отрасли хотелось бы снижения этого показателя на 4 п. п. «минимум».

«Но думаю, что будет 2», - рассказал Хуснуллин ТАСС.

В июне Центробанк снизил ключевую ставку до 20%, напоминает 360.ru. Регулятор проведет очередное заседание по этому вопросу в пятницу, 25 июля.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ключевая СтавкаЦентробанкМарат Хуснуллин

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