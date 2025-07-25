В Крыму задержали украинского агента, готовившего антироссийский фильм

ФСБ задержала в Крыму агента военной разведки Украины, который готовил материалы для антироссийского фильма. Об этом сообщили в управлении спецслужбы по республике.

По данным ведомства, фигурант - местный житель, сторонник украинского националистического режима. Он инициативно вступил в украинскую подпольную организацию, признанную террористической и запрещенную в России, и участвовал в ее деятельности с декабря 2024-го по март 2025 года. Формирование курирует главное управление разведки минобороны Украины для ведения разведывательной и диверсионно-террористической деятельности в РФ.

Как отметили правоохранители, агент по заданию куратора подготовил материалы и провел видеосъемку антироссийского агитационно-пропагандистского фильма на территории Севастополя. Установлено, что в сценарии имеются признаки политической ненависти, дискредитации внешней политики РФ по факту воссоединения с Крымом и формирования негативного образа армии России.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело об участии в деятельности организации, признанной террористической в соответствии с законодательством РФ.

Ранее ФСБ задержала девять россиян за призывы убивать военнослужащих, правоохранителей и членов их семей, пишет 360.ru.

