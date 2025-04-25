Генеральный директор Netflix Тед Сарандос допустил, что сама идея кинотеатров устарела. В рамках конференции TIME100 он заявил, что сокращение кассы кинотеатров прямо указывает на то, что зрители чаще предпочитают смотреть кино дома. В свою очередь глава крупнейшей объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин в интервью РБК отметил, что его киносеть решила сдать в аренду под фитнес-клубы часть своих помещений. По словам Ромодановской, снижение кинокассы связано как с общей мировой тенденцией, так и с контентом, представленном в кинотеатрах.

«Сейчас большую часть зрительского внимания занимают онлайн-платформы и онлайн-проекты. Стриминги снимают в несколько раз больше контента, чем студии, создающие фильмы для кинотеатров. Кроме того, люди стали избирательнее подходить к просмотру в кино, и в основном идут в кинотеатр за развлечениями, а не чтобы посмотреть камерные драмы. Такие фильмы можно прекрасно посмотреть онлайн, большие телевизоры позволяют это сделать без ущерба для эстетического вкуса», - сказала она.