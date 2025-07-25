Дефицит рабочих рук в стране необходимо решать не привлечением мигрантов, а за счет повышения заработной платы граждан России и роста производительности труда. Об этом в комментарии НСН заявил заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике Михаил Матвеев.

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин ранее выразил сомнение, что проблему нехватки рабочей силы в РФ в ближайшие пять лет можно решить только за счет роста производительности труда. По его оценке, сейчас на российском рынке труда не хватает до трёх с лишним миллионов человек. Дефицит глава РСПП предлагает компенсировать за счет трудовой миграции.