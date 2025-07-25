Шариат и беспорядки: В Госдуме призвали платить россиянам вместо завоза мигрантов
Крупный бизнес хочет обеспечить себе сверхприбыли за счет экономии на зарплатах россиян, заявил НСН зампред комитета ГД по региональной политике Матвеев.
Дефицит рабочих рук в стране необходимо решать не привлечением мигрантов, а за счет повышения заработной платы граждан России и роста производительности труда. Об этом в комментарии НСН заявил заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике Михаил Матвеев.
Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин ранее выразил сомнение, что проблему нехватки рабочей силы в РФ в ближайшие пять лет можно решить только за счет роста производительности труда. По его оценке, сейчас на российском рынке труда не хватает до трёх с лишним миллионов человек. Дефицит глава РСПП предлагает компенсировать за счет трудовой миграции.
«Господин Шохин представляет крупный бизнес, который считает количество рабочих рук исходя из того, сколько он будет им платить. Такой расчет прибыли не предполагает увеличение заработной платы существующим российским рабочим рукам. Получается, чтобы не повышать зарплату своим, давайте привлекать чужих. По оценке доктора экономических наук Валентина Катасонова, в России потенциал рабочих рук используется только на 60%. Очень большая скрытая безработица связана именно с тем, что люди не хотят работать за небольшие деньги. Крупный же бизнес не хочет уменьшать свои аппетиты, ему при таком подходе не хватит и 10, 20 миллионов рабочих рук. Я абсолютно уверен, что проблему кадров можно решить повышением зарплаты и производительности труда. Мы отстаем в 10 раз от Европы по различным автоматизированным процессам! Кроме того, надо использовать внутреннюю миграцию между регионами», - отметил собеседник НСН.
Депутат также выразил опасение, что дополнительный завоз в Россию более трёх миллионов мигрантов, чреват общественными потрясениями.
«Они будут разрушать и так уже расшатанный этно-культурный баланс. Потрясения, которые будут грозить стране, значительно перевесят ту прибыль, которую бизнес пытается извлечь из более дешевых рабочих рук. В этом ряду - рост преступности, столкновений на межконфессиональной и межнациональной почве. Недавно заместитель секретаря Совета безопасности Юрий Коков обнародовал данные опроса, проведенного Федеральной службой охраны. Выяснилось, что 43,5% мигрантов собираются жить исключительно по законам шариата, а не по законам РФ. Причем, 24% готовы отстаивать эту возможность на акциях протеста, в том числе, 15% - на незаконных. Поэтому ставка на миграцию только увеличивает риск массовых беспорядков», - подчеркнул Михаил Матвеев.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что все вспышки опасных инфекций связаны с мигрантами, поэтому их необходимо вакцинировать в первую очередь.
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