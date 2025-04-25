«Райский сад, танго и Цыганов»: На ММКФ назвали лучшие фильмы и актерские работы
Главный приз за «Лучший фильм» получил «Элизиум» индийского режиссера Прадипа Курба, в «Русских премьерах» побеждает картина «Мужу привет» с Юлией Пересильд, у Цыганова – лучшая мужская роль за «Семейное счастье».
В столице подвели итоги 47-го Московского международного кинофестиваля. Старейший мировой кинофорум стартовал в этом году 17 апреля, зрителей знакомили с новинками индустрии до 24 апреля, а накануне огласили списки победителей.
«Конкурсных программ — четыре: международная, "русские премьеры", неигровые и короткометражные фильмы. И два десятка внеконкурсных, где можно увидеть все — от современной анимации до больших кинематографических редкостей в разделе "За тридевять земель"», - рассказывал программный директор фестиваля Иван Кудрявцев на открытии.
За это время ценителям киноискусства показали более 200 фильмов из 50 стран.
ЛУЧШИЕ ФИЛЬМЫ
Главный приз «Золотой святой Георгий» за «Лучший фильм» получил «Элизиум» индийского режиссера Прадипа Курба. Он также удостоился «Серебряного Святого Георгия» за лучшую режиссуру.
Действие «Элизиума» происходит в 2047 году в вымирающей деревне штата Мегхалая. Там живут всего шесть человек, демонстрирующие дружбу и стойкость. Главный герой Ливингстон, хранящий верность своей покойной жене Белинде, отправляется в сентиментальное путешествие.
Лучшим документальной работой в этом году названа «Тетушка Ху и ее райский сад» Пань Чжици (Китай), лучшей короткометражкой единогласно признан «Танец пчелы» Фона Кортисо (Испания).
Первая картина рассказывает историю Ху, которая живет в бедном районе китайского мегаполиса Чунцин. Она собирает в центре города разнообразный хлам и создает из него подобие райского сада. А депрессивный сын считает свою мать «самой глупой на свете». В итоге их дом попадает под снос, автор описывает переживания героев на протяжении десяти лет.
В «Танце пчелы» главный герой Алекс пытается понять, какое место он занимает в этом мире, насколько он мужественный и заботливый, и что за странные звуки издает его дедушка во сне.
В конкурсной программе «Русские премьеры» победу и «Серебряного Святого Георгия» присудили фильму «Мужу привет» от Антона Маслова и с Юлией Пересильд в главной роли. Фильм, как отмечают критики, снят в жанровых традициях советского кино. Катерина работает в ЗАГСе, воспитывает двоих детей и ухаживает за мужем, который пять лет пребывает в коме. Привычный ход вещей меняет неожиданная встреча с Георгием (Владимир Вдовиченков).
Особым упоминанием жюри документального кино отмечена картина «Зимник» Юрия Дорохина. Это история о зимниках, которые северяне называют «дорогами жизни». По ним во многие поселки и деревни продукты и топливо завозят только зимой.
Особое упоминание жюри короткометражного кино получил фильм «Танго» Федора Малышева. В этой истории архитектор Олег приезжает по работе в провинциальный городок, где встречает девушку Таню. Между ними возникает любовь с первого взгляда, но все, конечно, не так просто.
Специальный приз жюри получил казахский режиссер Фархат Шарипов за фильм «Эвакуация» - история о том, как в годы войны население перевозили в восточные регионы Советского Союза из тех районов, которым угрожала немецко-фашистская оккупация.
Победу режиссер в благодарственной речи посвятил своей бабушке, отметив, что она является для него примером человечности, доброты и любви.
ЛИЧНЫЕ ПОБЕДЫ
Актер Евгений Цыганов удостоен награды за лучшую мужскую роль на 47-м Московском международном кинофестивале. Жюри отметило его работу в фильме «Семейное счастье».
Премию от имени актера получила режиссер картины Стася Толстая, которая призналась, что считает «Женю в принципе соавтором фильма».
Один из членов жюри основного конкурса Джон Робинсон подчеркнул высокий уровень актерского мастерства Цыганова и выразил благодарность за теплый прием, отметив, что впервые посетил Россию.
А приз за лучшую женскую роль получила испанская актриса Мария Родригес Сото за исполнение главной роли в фильме «Дом в огне», поставленном режиссером Дани Де Ла Орденом.
В рамках финального вечера также состоялось чествование актера Владимира Ильина, которому был вручен почетный «Золотой Святой Георгий» за вклад в мировой кинематограф. Перед вручением на экранах фестивального зала были показаны фрагменты из культовых фильмов с участием Ильина.
Президент ММКФ Никита Михалков, лично передавший награду актеру, отметил его выдающееся актерское дарование, подчеркнув, что Ильин относится к числу артистов, чье мастерство невозможно объяснить техническими приемами. Михалков назвал его одним из тех редких актеров, чья игра «вызывает восхищение на интуитивном уровне».
Жюри в этом году возглавлял испанский режиссер Луис Миньярро. В жюри также вошли американский актер Джон Робинсон, известный по фильму Гаса ван Сента «Слон», и кинодеятели из Румынии, Египта и России (в частности режиссер Алексей Герман — младший и актриса Марьяна Спивак).
Испанский режиссер Луис Миньярро и американский актер Джон Робинсон могут иметь проблемы в своих странах из-за участия в Московском международном кинофестивале (ММКФ), допустил в интервью НСН кинорежиссер Алексей Герман-младший.
ЧТО ЕЩЕ ПОКАЗАЛИ
Российского зрителя особенно интересовали отечественные новинки в рамках ММКФ, которых в этот раз было много.
Так, 20 апреля в основном конкурсе ММКФ состоялась премьера дебютного полного метра инженера и киноведа по образованию Михаила Архипова «Планета», посвященного родоначальнику жанра научной фантастики Павлу Клушанцеву, чья «Планета бурь» повлияла и на «Космическую одиссею» Стэнли Кубрика, и на «Звездные войны» Джорджа Лукаса.
В рамках программы «Дикие ночи» также показали черно-белый эстетский триллер «Искупление» Константина Еронина, в котором сыграло звездное трио: Сергей Безруков, Виктор Сухоруков и Никита Кологривый. Кроме того на ММКФ показали дебютный сериал Романа Михайлова «Путешествие на солнце и обратно» с участием Марка Эйдельштейна.
А 21 апреля актер Александр Петров лично представил в кинотеатре «Художественный» драму «Почтарь», где он исполнил роль почтальона в советском тылу.
На следующий день Ирина Старшенбаум и Петр Федоров презентовали романтическое роуд-муви «Туда».
Закрылся кинофестиваль мелодрамой аргентинского режиссера Алехандро Агрести «Кем бы мы хотели быть». В фильме мужчина и женщина на протяжении многих лет каждую неделю встречаются в одном и том же баре, чтобы поговорить о том, кем бы они хотели стать, если бы реальность этому не помешала…
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Французская 18-летняя горнолыжница Марго Симон погибла на тренировке
- Силуанов заявил о падении безработицы в РФ до исторического минимума
- СМИ: США могут предоставить ВМС Тайваня беспилотники
- Силуанов заявил о критическом этапе мировой экономики
- ПВО уничтожила над Россией 79 украинских беспилотников
- В Таиланде пять человек погибли при крушении самолета
- Погибнут 200 млн человек: Стало известно об очередном пророчестве Жириновского
- Назван способ сэкономить на оплате услуг ЖКХ
- СМИ: Беспилотники ВСУ вновь пытаются атаковать город Шуя
- Трамп ответит на вопрос о санкциях против РФ через неделю
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru