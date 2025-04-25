Действие «Элизиума» происходит в 2047 году в вымирающей деревне штата Мегхалая. Там живут всего шесть человек, демонстрирующие дружбу и стойкость. Главный герой Ливингстон, хранящий верность своей покойной жене Белинде, отправляется в сентиментальное путешествие.

Лучшим документальной работой в этом году названа «Тетушка Ху и ее райский сад» Пань Чжици (Китай), лучшей короткометражкой единогласно признан «Танец пчелы» Фона Кортисо (Испания).

Первая картина рассказывает историю Ху, которая живет в бедном районе китайского мегаполиса Чунцин. Она собирает в центре города разнообразный хлам и создает из него подобие райского сада. А депрессивный сын считает свою мать «самой глупой на свете». В итоге их дом попадает под снос, автор описывает переживания героев на протяжении десяти лет.

В «Танце пчелы» главный герой Алекс пытается понять, какое место он занимает в этом мире, насколько он мужественный и заботливый, и что за странные звуки издает его дедушка во сне.

В конкурсной программе «Русские премьеры» победу и «Серебряного Святого Георгия» присудили фильму «Мужу привет» от Антона Маслова и с Юлией Пересильд в главной роли. Фильм, как отмечают критики, снят в жанровых традициях советского кино. Катерина работает в ЗАГСе, воспитывает двоих детей и ухаживает за мужем, который пять лет пребывает в коме. Привычный ход вещей меняет неожиданная встреча с Георгием (Владимир Вдовиченков).

Особым упоминанием жюри документального кино отмечена картина «Зимник» Юрия Дорохина. Это история о зимниках, которые северяне называют «дорогами жизни». По ним во многие поселки и деревни продукты и топливо завозят только зимой.

Особое упоминание жюри короткометражного кино получил фильм «Танго» Федора Малышева. В этой истории архитектор Олег приезжает по работе в провинциальный городок, где встречает девушку Таню. Между ними возникает любовь с первого взгляда, но все, конечно, не так просто.

Специальный приз жюри получил казахский режиссер Фархат Шарипов за фильм «Эвакуация» - история о том, как в годы войны население перевозили в восточные регионы Советского Союза из тех районов, которым угрожала немецко-фашистская оккупация.