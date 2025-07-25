Великобритания пыталась с помощью военной провокации в Балтийском море сорвать переговорный процесс России и США и убедить Вашингтон продолжать полномасштабную военную помощь Украине. Об этом заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью РИА Новости.

Ранее российская Служба внешней разведки предупредила, что Лондон и Киев готовят изощренные антироссийские провокации на Балтике. Так, планировалась инсценировка якобы российской атаки торпедами советского-российского производства на корабль американских ВМС. По другому сценарию в море «невзначай» выловили бы якорные мины производства РФ.

«В настоящее время речь идет о попытке Англии столкнуть между собой две крупнейшие ядерные державы в попытке сорвать российско-американский переговорный процесс», - заявил Патрушев.

Он добавил, что Лондон нацелен таким образом убедить США продолжать оказание военной помощи Киеву.

В июне в СВР заявляли о подготовке Украиной и Европой провокаций против России. Отмечалось, что Киев усилит антироссийскую диверсионную и террористическую активность, чтобы компенсировать военные неудачи и отвлечь внимание от внутренних проблем, пишет Ura.ru.

