СМИ: Суд арестовал подозреваемых в краже 300 тысяч рублей у бойца поп-ММА

Останкинский суд Москвы отправил под стражу двух фигурантов дела о хищении 300 тысяч рублей у известного бойца поп-ММА. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным Telegram-канала судов общей юрисдикции Москвы, обвиняемые проходят по делу о краже денег у известного спортсмена. Источник уточнил, что потерпевшим является кикбоксер Арби Эмиев, известный под прозвищем Агрессор.