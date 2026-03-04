СМИ: Суд арестовал подозреваемых в краже 300 тысяч рублей у бойца поп-ММА

Останкинский суд Москвы отправил под стражу двух фигурантов дела о хищении 300 тысяч рублей у известного бойца поп-ММА. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным Telegram-канала судов общей юрисдикции Москвы, обвиняемые проходят по делу о краже денег у известного спортсмена. Источник уточнил, что потерпевшим является кикбоксер Арби Эмиев, известный под прозвищем Агрессор.

Фигуранты дела Багавутдинов И.М. и Магарамова С.Р. арестованы на два месяца и отправлены в СИЗО. Подробности преступления и обстоятельства их задержания не раскрываются, расследование продолжается.

Арби Эмиев является обладателем Кубка мира по кикбоксингу 2012 года, серебряным призером Кубка России 2014 года и чемпионом мира 2019 года по версии World Kickboxing Network. В последние годы он выступает в поп-ММА, передает «Радиоточка НСН».

