СМИ: Иран сообщил о готовности окончить конфликт
Иран после начала военной операции США и Израиля передал через посредников сигнал о готовности обсуждать прекращение конфликта, сообщает The New York Times.
По данным издания, на следующий день после начала атак сотрудники иранской разведки через посредников обратились к ЦРУ с предложением обсудить условия прекращения огня. Официальные лица Израиля, стремящиеся к нанесению максимального ущерба военному потенциалу Тегерана, призвали Вашингтон проигнорировать это предложение.
Жертвами начавшихся 28 февраля боевых действий на Ближнем Востоке стали около 900 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- СМИ: Идет одна из самых массированных атак по Саратову и Энгельсу
- СМИ: Нетаньяху заподозрил США в ведении закулисных переговоров с Ираном
- Захарова не исключила, что Зеленский перешел с препаратов на гуталин
- СМИ: Иран сообщил о готовности окончить конфликт
- Белый дом ответил на обвинения Тегерана в ударе по школе
- Путин поручит изучить вариант ухода России с газового рынка ЕС
- Гладков заявил об ухудшении обстановки в приграничных районах
- СМИ: Суд арестовал подозреваемых в краже 300 тысяч рублей у бойца поп-ММА
- Россиянам расскзали о плюсах отпуска в марте
- Россиян предупредили о наказании за созданные с помощью ИИ фото знаменитостей