СМИ: Иран сообщил о готовности окончить конфликт

По данным издания, на следующий день после начала атак сотрудники иранской разведки через посредников обратились к ЦРУ с предложением обсудить условия прекращения огня. Официальные лица Израиля, стремящиеся к нанесению максимального ущерба военному потенциалу Тегерана, призвали Вашингтон проигнорировать это предложение.

Жертвами начавшихся 28 февраля боевых действий на Ближнем Востоке стали около 900 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

