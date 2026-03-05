Захарова не исключила, что Зеленский перешел с препаратов на гуталин
Украинский президент Владимир Зеленский, возможно, перешел к употреблению гуталина вместо препаратов, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на заявление официального представителя МИД РФ Марию Захарову.
По ее словам, глава государства прилагает усилия, чтобы остаться в фокусе внимания. «Понимаем, что он на препаратах. Но мне кажется, что он перешел на гуталин», — указала дипломат. Так Захарова отреагировала на высказывания Зеленского относительно обострения ситуации на Ближнем Востоке и готовности Киева помочь странам в борьбе с Ираном.
Ранее стало известно, что Британия отправит экспертов с Украины, чтобы они помогли сбивать БПЛА Ирана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- СМИ: Идет одна из самых массированных атак по Саратову и Энгельсу
- СМИ: Нетаньяху заподозрил США в ведении закулисных переговоров с Ираном
- Захарова не исключила, что Зеленский перешел с препаратов на гуталин
- СМИ: Иран сообщил о готовности окончить конфликт
- Белый дом ответил на обвинения Тегерана в ударе по школе
- Путин поручит изучить вариант ухода России с газового рынка ЕС
- Гладков заявил об ухудшении обстановки в приграничных районах
- СМИ: Суд арестовал подозреваемых в краже 300 тысяч рублей у бойца поп-ММА
- Россиянам расскзали о плюсах отпуска в марте
- Россиян предупредили о наказании за созданные с помощью ИИ фото знаменитостей