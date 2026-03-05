Захарова не исключила, что Зеленский перешел с препаратов на гуталин

По ее словам, глава государства прилагает усилия, чтобы остаться в фокусе внимания. «Понимаем, что он на препаратах. Но мне кажется, что он перешел на гуталин», — указала дипломат. Так Захарова отреагировала на высказывания Зеленского относительно обострения ситуации на Ближнем Востоке и готовности Киева помочь странам в борьбе с Ираном.

Ранее стало известно, что Британия отправит экспертов с Украины, чтобы они помогли сбивать БПЛА Ирана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

