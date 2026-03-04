Путин поручит изучить вариант ухода России с газового рынка ЕС
Президент России Владимир Путин заявил, что поручит правительству и энергетическим компаниям проработать вопрос возможного прекращения поставок газа в Европу и переориентации на другие рынки. Об этом он сказал в интервью Павлу Зарубину.
По словам президента, новые ограничения Евросоюза на российские углеводороды могут вступить в силу 24 марта. На этом фоне, отметил он, у России появляются альтернативные направления экспорта, и в такой ситуации может оказаться выгоднее закрепиться на новых рынках.
Путин уточнил, что пока речь идет лишь о размышлениях, а не о принятом решении. Он подчеркнул, что поручит правительству совместно с российскими компаниями изучить возможные варианты.
Президент также заявил, что рост цен на газ в Европе не связан с сокращением поставок. По его словам, основные поставщики — Алжир, США, Норвегия и Россия — не уменьшали объемы экспорта, а повышение стоимости топлива объясняется общей ситуацией на мировых рынках на фоне событий на Ближнем Востоке и перекрытия Ормузского пролива. Путин добавил, что появление покупателей, готовых платить более высокую цену, заставляет поставщиков переориентироваться на более выгодные направления, передает «Радиоточка НСН».
