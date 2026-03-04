Суд в Москве заблокировал сайты с ответами на ЕГЭ и ОГЭ

Останкинский суд Москвы постановил заблокировать сайты, на которых распространялись ответы на ЕГЭ и ОГЭ. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на материалы дела.

По данным прокуратуры, в открытом доступе находились ресурсы с решениями экзаменационных заданий на 2025 и 2026 годы. Надзорное ведомство указало, что получение и распространение таких материалов нарушает законодательство.