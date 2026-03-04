Суд в Москве заблокировал сайты с ответами на ЕГЭ и ОГЭ

Останкинский суд Москвы постановил заблокировать сайты, на которых распространялись ответы на ЕГЭ и ОГЭ. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на материалы дела.

По данным прокуратуры, в открытом доступе находились ресурсы с решениями экзаменационных заданий на 2025 и 2026 годы. Надзорное ведомство указало, что получение и распространение таких материалов нарушает законодательство.

«Заскорузлый формат!»: Противники ЕГЭ отбили аргумент о поступлениях «по звонку»

Суд удовлетворил требования прокурора и обязал ограничить доступ к информации, связанной с продажей ответов на экзамены.

24 января Министерство просвещения предложило запретить распространение готовых домашних заданий. Предполагается, что Роскомнадзор будет оперативно блокировать доступ к готовым решениям заданий из учебников, олимпиад и контрольно-измерительных материалов, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Блокировка СайтовСудЭкзаменыЕГЭ

Горячие новости

Все новости

партнеры