Суд в Москве заблокировал сайты с ответами на ЕГЭ и ОГЭ
Останкинский суд Москвы постановил заблокировать сайты, на которых распространялись ответы на ЕГЭ и ОГЭ. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на материалы дела.
По данным прокуратуры, в открытом доступе находились ресурсы с решениями экзаменационных заданий на 2025 и 2026 годы. Надзорное ведомство указало, что получение и распространение таких материалов нарушает законодательство.
Суд удовлетворил требования прокурора и обязал ограничить доступ к информации, связанной с продажей ответов на экзамены.
24 января Министерство просвещения предложило запретить распространение готовых домашних заданий. Предполагается, что Роскомнадзор будет оперативно блокировать доступ к готовым решениям заданий из учебников, олимпиад и контрольно-измерительных материалов, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Путин поручит изучить вариант ухода России с газового рынка ЕС
- Гладков заявил об ухудшении обстановки в приграничных районах
- СМИ: Суд арестовал подозреваемых в краже 300 тысяч рублей у бойца поп-ММА
- Россиянам расскзали о плюсах отпуска в марте
- Россиян предупредили о наказании за созданные с помощью ИИ фото знаменитостей
- Суд в Москве заблокировал сайты с ответами на ЕГЭ и ОГЭ
- Политолог объяснил конфликт Испании и США из-за войны против Ирана
- «Вычеркнули СССР!»: Грымов объяснил отказ «Нюрнбергу» в прокатном удостоверении
- Политолог объяснил сообщения о рейде израильского спецназа в Иране
- Снять с себя броню: Как поможет женщинам фильм «К себе нежно»