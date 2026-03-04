Белый дом ответил на обвинения Тегерана в ударе по школе
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что у администрации США нет данных об ударе по иранской школе для девочек, в результате которого, по сообщениям Тегерана, погибли десятки человек. Об этом она сказала на брифинге в Белом доме.
По ее словам, Пентагон занимается проверкой информации. Левитт отметила, что в администрации не располагают подтвержденными сведениями о произошедшем.
Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что в первый день конфликта под удар попала школа для девочек «Шаджаре Тайебе» на юге страны. По его словам, жертвами атаки стали не менее 171 школьницы. Иранские власти возложили ответственность за удар на США и Израиль.
США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана 28 февраля. Сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию и военные объекты США на Ближнем Востоке, передает «Радиоточка НСН».
