Белый дом ответил на обвинения Тегерана в ударе по школе

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что у администрации США нет данных об ударе по иранской школе для девочек, в результате которого, по сообщениям Тегерана, погибли десятки человек. Об этом она сказала на брифинге в Белом доме.

По ее словам, Пентагон занимается проверкой информации. Левитт отметила, что в администрации не располагают подтвержденными сведениями о произошедшем.