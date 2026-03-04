Гладков заявил об ухудшении обстановки в приграничных районах

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ситуация в приграничных районах региона остается крайне сложной и имеет тенденцию к ухудшению. Об этом он сообщил во время вечернего эфира в соцсети «ВКонтакте».

По словам главы региона, число ударов по области продолжает расти, несмотря на принимаемые меры. В частности, подразделение «Орлан», которое работает в Грайвороне, было расширено до 100 человек.