Гладков заявил об ухудшении обстановки в приграничных районах
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ситуация в приграничных районах региона остается крайне сложной и имеет тенденцию к ухудшению. Об этом он сообщил во время вечернего эфира в соцсети «ВКонтакте».
По словам главы региона, число ударов по области продолжает расти, несмотря на принимаемые меры. В частности, подразделение «Орлан», которое работает в Грайвороне, было расширено до 100 человек.
Гладков подчеркнул, что эффективность действий властей и сил безопасности следует оценивать не по количеству сбитых беспилотников, а по числу раненых, погибших и масштабу разрушений. Он добавил, что власти продолжают работать и предпринимать все возможные меры для решения возникающих проблем.
Высокий («желтый») уровень террористической опасности действует на всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года. Протяженность границы региона с Украиной составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, а с 15 августа ситуация в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера, передает «Радиоточка НСН».
